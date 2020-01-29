Полицейские ЗКО берут взятки, потому что им не на что помыть машину

В содержание входят ремонт, мойка автомашин, расходы на бензин. Такое положение дел создавало коррупционные риски в работе сотрудников МПС ЗКО.

Борцы с коррупцией нашли объяснение - почему полицейские берут взятки. По их мнению, при финансировании полиции не учли статьи расходов на содержание патрульных авто, передает zakon.kz со ссылкой на УН.

В содержание входят ремонт, мойка автомашин, расходы на бензин. Такое положение дел создавало коррупционные риски в работе сотрудников МПС ЗКО. Также офисом было предложено, чтобы сдача экзаменов на права в ЦОНе проводилась без участия сотрудников полиции. Кроме того, рекомендованы: открытие фронт-офисов в отделениях полиции, принятие мер по исключению отключения видеорегистраторов сотрудников полиции, а также обеспечение возможности выдачи видеожетонов и видеорегистраторов для участковых и инспекторов. Об этом рассказала на совещании по работе патрульной полиции в акимате области Алия Салиева, руководитель проектного офиса "Ақжайық-адалдық алаңы".

Поводом для совещания в акимате стал арест капитана полиции, командира взвода и ещё нескольких его подчиненных за получение взяток. Они были задержаны с поличным 21 января.

Полицейские брали взятки от водителей, которые нарушали правила дорожного движения. Пока не удалось установить, в течение какого периода полицейские брали взятки, но известны суммы, которые отдавали водители, чтобы избежать наказания, — от 2 до 10 тысяч тенге, — сообщили в департаменте Антикоррупционной службы.

По словам Нурдаулета Самет, первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по ЗКО, по данному факту в отношении этих лиц зарегистрировано досудебное расследование. Командир взвода задержан на основании статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС. В отношении остальных ведется сбор дополнительных доказательств. Свою преступную деятельность полицейские осуществляли на трассах республиканского и областного значений – Уральск-Атырау и Уральск-Аксай.

На совещании у акима области Гали Искалиева присутствовали сотрудники полиции во главе с Махсудханом Аблазимовым, начальником департамента полиции ЗКО, Нурдаулет Самет, заместитель руководителя Антикоррупционной службы.

Во время своего выступления Нурдаулет Самет отметил, что органы внутренних дел остаются наиболее коррумпированными среди правоохранительных структур — об этом свидетельствует правовая статистика.

За прошлый год зарегистрировано 364 коррупционных преступления, из которых к уголовной ответственности привлечено 207 человек, из них 144 человека в настоящее время осуждены. Основная масса преступлений связана с получением взяток, мошенничеством, превышением должностных полномочий, — сообщил Нурдаулет Самет.

По словам Нурдаулета Самет, из 33 человек, привлеченных к уголовной ответственности, почти половина — это молодые сотрудники, которые недавно приступили к службе. Также им были предложены пути решения проблемы коррупции в полиции.

После выступления Нурдаулета Самет Гали Искалиев поинтересовался, сколько нужно времени для внедрения предложений по работе с коррупцией.

Думаю, месяца будет достаточно, — ответил Нурдаулет Самет.

Гали Искалиев предложил встретиться всем присутствующим через месяц и обсудить проведенную работу.

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