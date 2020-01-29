Когда в Нур-Султане снимут режим ЧС
Только после ликвидации последствий непогоды.
Фото : 24.kz29 января 2020, 19:51
В столице режим ЧС снимут только после ликвидации последствий непогоды. Об этом рассказали на брифинге в Министерстве внутренних дел, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
В январе осадков выпало в три раза больше нормы. Снег вывозят на специальные полигоны. Их вокруг Нур-Султана шесть. Причем два из них полностью заполнены снегом, четыре работают в авральном режиме, дополнительно откроют еще два. Всего за девять дней в Казахстане 101 раз объявляли штормовое предупреждение. Из снежных заносов спасли около 3,5 тыс. человек и вызволили почти 3 тыс. единиц техники.
Бауыржан Сыздыков, начальник ДЧС Нур-Султана:
Сейчас начинают складировать снег в ближайших точках к городу, к населенным пунктам, к домам. Этого не надо бояться. Делается это, чтобы сократить перевозки снега, сократить время проездов самосвалов, автомашин. Данная мера принимается временная. Когда мы все дороги и дворы очистим от снега, тогда уже будем вывозить подальше.
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