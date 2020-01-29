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На 57 млн тенге нажился казахстанец, создав финансовую пирамиду

Его посадили на полтора года.

Фото : cryptonet29 января 2020, 19:57

В Кызылорде полицейские задержали мужчину, совершившего мошенничество в особо крупном размере, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Кызылординской области.

В феврале 2019 года житель города Кызылорды через чат "Миллион инвест" в мессенджере WhatsApp создал финансовую (инвестиционную) пирамиду и, возглавив ее, завладел деньгами казахстанцев на общую сумму 57 707 177 тенге.

По данному факту проведено досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной (пирамидой).

В ходе расследования преступная деятельность подозреваемого полностью была доказана. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

В ходе судебного процесса подозреваемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб нескольким потерпевшим.

Решением Кызылординского городского суда №2 обвиняемый приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал возместить потерпевшим причиненный ущерб в установленном законом порядке.

Приговор суда вступил в законную силу.


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