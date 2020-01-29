Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и приземлился в Ухане

Не все пассажиры выразили желание вернуться в Ухань, пассажиров из других регионов пересадили на другой рейс в Шанхай.

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines, направлявшийся из японской Осаки в китайский Шанхай с 94 жителями провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, после вхождения в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов непосредственно в Ухань, а экипаж добровольно согласился быть изолированным на 14 дней, пишет РИА Новости.

С тех пор, как власти Китая закрыли Ухань в связи с эпидемией коронавируса, многие жители города, уехавшие за границу, начали возвращаться обратно, но из-за того, что аэропорт Уханя закрыт, они могут долететь лишь в другие города Китая.

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая. На борту самолета находились 94 пассажира, изначально у них были билеты других авиакомпаний, не все пассажиры выразили желание вернуться в Ухань, пассажиров из других регионов пересадили на другой рейс в Шанхай.

На распространившихся в сети видео видно, как пассажиры аплодируют после того, как бортпроводник говорит: "Рейс направляется в Ухань, добро пожаловать домой". Авикомпания также закупила и доставила в Ухань необходимые товары медицинского назначения.

После того как самолет вернулся в Шанхай, его продезинфицировали, а 11 членов экипажа добровольно подали заявку, чтобы их поместили на 14-дневный карантин.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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