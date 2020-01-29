Шымкентские полицейские задержали похитителя памперсов
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Сотрудники Местной полицейской службы Абайского РУП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 52-летнего жителя Туркестанской области, который подозревается в грабеже нескольких аптек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23 января т.г. в полицию поступили сообщения о том, что неизвестный мужчина, угрожая персоналу аптек, забрал подгузники и скрылся.
Следствием Абайского РУП зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 3 факта по части 1 статьи 191 (грабеж) и 2 факта по статье 187 (мелкое хищение) Уголовного Кодекса.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Шымкент.
В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
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