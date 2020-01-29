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В Костанае в результате столкновения фуры и легковушки пострадали два ребенка 

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото : кадр из видео29 января 2020, 20:27

В результате столкновения большегрузного и легкового автомобилей в Костанае пострадали два ребёнка, zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

ДТП произошло вблизи моста по улице Уральской, и затруднило движение для транспорта.

На распространяемом в соцсетях видео можно увидеть, как на улице Уральской, на подъезде к опорам железнодорожного моста, по направлению к аэропорту, множество машин стоит в пробке. Водители некоторых из них выворачивают на встречную полосу, и едут по ней. Затор тянется под мост и далее, и уже с той его стороны становиться видно, что движение перекрывают две столкнувшиеся машины, легковая иномарка и грузовая фура.

Каким образом произошло столкновение, пока неизвестно. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области нам пояснили, что обстоятельства происшествия выясняются.

В ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля, 12-летний мальчик и 9-летняя девочка. По данным полиции, им назначено амбулаторное лечение.


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