Махамбет Досмухамбетов был избран председателем филиала Nur Otan Атырауской области

Были затронуты проблемные вопросы в сфере образования, здравоохранения, занятости, а также экологическая ситуация в регионе.

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек во второй день рабочей поездки в Атыраускую область встретился с представителями различных социальных групп региона, в том числе интеллигенцией, молодёжью, медиками и другими, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Nur Otan".



Сегодня же на внеочередной конференции председателем областного филиала был избран аким региона Махамбет Досмухамбетов.

Так, в ходе встречи с лидерами неправительственных организаций были затронуты проблемные вопросы в сфере образования, здравоохранения, занятости, а также экологическая ситуация в регионе.

Отвечая на вопрос одного из активистов, первый зампред партии отметил, что в данном вопросе важно участие как специалистов, так и всего общества.

Тема экологии поднимается не в первый раз. Это индикатор того, что вопрос действительно сильно волнует население и его необходимо решать. Экология касается всех. Вне зависимости от доходов или занимаемой должности - все дышат одним воздухом. Это направление должно быть обязательно отражено в предстоящей пятилетней программе развития региона, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Отвечая на вопросы, первый зампред правящей партии отдельно остановился на вопросах низкого трудоустройства и недоступности городской среды для граждан с особыми потребностями. По его словам, ранее партией был запущен проект "Кедергісіз келешек", однако не во всех регионах работа ведется на должном уровне.

По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева мы планируем, чтобы в маслихатах всех уровней "Nur Otan" представляли женщины, молодежь и люди с особыми потребностями. Чтобы именно они поднимали проблемы, отстаивали и защищали права конкретных социальных групп. К сожалению, к нам в общественные приемные поступают жалобы, что для статистики увольняют и опять берут на работу одних и тех же людей, цифры рисуют. Потом отчитываются, что трудоустроили столько-то граждан с особыми потребностями. Это абсолютно неприемлемо, - почеркнул он.

В этот же день Бауыржан Байбек посетил Атыраускую областную больницу, встретившись с медицинской общественностью региона. По его словам, сфера здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной политики Главы государства. По поручению Касым-Жомарта Токаева в течение трех лет будет дополнительно выделено более 2,3 трлн. тенге. Уже с начала года зарплаты врачей повышены в среднем на 30%. С учетом этого первый зампред партии акцентировал внимание на необходимости повышения качества медицинских услуг для населения.

Стоит отметить, что накануне первый зампред партии объехал ряд отдаленных населенных пунктов Макатского и Жылыойского районов Атырауской области, обсудив с местными жителями наиболее волнующие их вопросы. По его словам, вот уже несколько месяцев по поручению Елбасы партией "Nur Otan" совместно с правительством и региональными филиалами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие пять лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учетом местной специфики. В рамках этой работы в ближайшие месяцы руководство партии Nur Otan планирует объехать все регионы, чтобы охватить все населенные пункты страны, в том числе самые отдаленные районы и села.

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