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Предложили реже арестовывать преступников из-за нехватки мест в СИЗО

Такое предложение сделали в генеральной прокуратуре России.

Фото : zakon.kz.30 января 2020, 01:45

Генеральная прокуратура России предложила реже арестовывать фигурантов уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, сообщает Lenta.ru.

Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, - сказано в сообщении прокуратуры.

В заявлении пояснили, что причиной такого предложения стало несоответствие условий содержания российским и мировым стандартам. Так, большинство следственных изоляторов (СИЗО) в стране сегодня работают "в условиях существенного переполнения". В первую очередь речь идет о СИЗО в Республике Крым, Краснодарском крае, Воронежской и Московской областях, отметили в прокуратуре.

Другой причиной переполненности следственных изоляторов прокуратура назвала то, что судьи затягивают с рассмотрением дел, а также то, что судьям не всегда удается обеспечить быстрое взаимодействие между судами и СИЗО.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в октябре прошлого года в российских СИЗО находился 98 301 человек. Такие показатели стали самыми низкими за всю историю России. По словам замдиректора ведомства Валерия Максименко, это связано с процессом гуманизации уголовного законодательства.


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