Депутатов мажилиса возмутило то, что авиаперевозчик по сей день не помог пострадавшим в крушении.

Скончался второй пилот рухнувшего самолёта Bek Air, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Миржана Мулдакулова выписали из больницы несколько дней назад. Врачи считают, что его смерть - не связана с катастрофой. Однако, точную причину установит экспертиза. Тем временем депутаты требуют подать в суд на компанию "Bek Air". Парламентарии возмущены действиями перевозчика. Пострадавшие и пассажиры отменённых рейсов до сих пор не получили помощи и компенсации. В больнице Алматы Миржан Мулдакулов после катастрофы находился чуть больше месяца. Сюда его привезли с тяжелыми травмами. Второму пилоту сделали несколько операций. Когда состояние улучшилось отпустили домой. Но через несколько дней ему снова стало плохо. Приехавшая "скорая" спасти мужчину не смогла.

Были оказаны все реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, восстановить сердечную деятельность данного пассажира не удалось. Таким образом Миржан Мулдакулов стал тринадцатой жертвой авиакатастрофы. Через четыре месяца мужчине должно было исполнится 55 лет. По предварительной версии, он умер от легочной тромбоэмболии. Но точную причину должна установить судебно - медицинская экспертиза. Она продлится месяц, сообщил руководитель управления общественного здоровья г. Алматы Тлеухан Абилдаев.

По словам первого заместителя министра внутренних дел РК Марата Кожаева, по предварительным данным, в данном случае причиной смерти не являются ни травмы, полученные при катастрофе, ни другие криминальные факторы.

Вопрос, скорее всего, стоит в его здоровье, но точно все это покажет судмедэкспертиза, которая занимает 30 дней, - рассказал Марат Кожаев.

Тем временем скандал вокруг авиакомпании "Bek Air" не утихает даже спустя месяц после трагедии. Пассажиры отмененных рейсов до сих пор не могут получить компенсацию. Более того, авиаперевозчик по сей день не помог пострадавшим в крушении. Таким бездействием возмутились некоторые депутаты мажилиса. Они предлагают подать в суд на "Bek Air".

Те действия, которые должна была незамедлительно совершить компания "Bek Air" в первые же дни, не сделаны до сих пор. Руководству компании в первые же дни следовало начать с оказания реальной помощи пострадавшим, с элементарного посещения искалеченных людей в клиниках и семей погибших. +органы прокуратуры - возбудить иск в интересах пассажиров разбившегося рейса о взыскании с компании "Bek Air", - заявил депутат мажилиса парламента РК, лидер ДПК "Ақ жол" Азат Перуашев.

Реакция на слова депутатов со стороны руководства "Bek Air" была незамедлительной. На странице в соцсетях почти сразу появилось сообщение - деньги не возвращаются из-за технических сложностей. Но авиаперевозчик пообещал, что стоимость билетов обязательна будет компенсирована. Тем временем, похороны второго пилота пройдут уже завтра.

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