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Пауло Коэльо уничтожил книгу, которую писал вместе с Коби Брайантом

Работа над детской книгой началась несколько месяцев назад.

Фото : slamdunk.ru30 января 2020, 06:26

Бразильский поэт и прозаик Пауло Коэльо удалил черновик книги, которую он писал в соавторстве с погибшим баскетболистом Коби Брайантом, сообщает РИА Новости.

Автор бестселлера "Алхимик" заявил, что в 2016 году, как только легенда "Лейкерс" завершил профессиональную карьеру, они начали обсуждать совместный проект. Работа над детской книгой началась несколько месяцев назад.

Сам романист отметил, что удалил черновики сразу после новости о гибели Брайанта, по его словам, без самого баскетболиста проект утратил смысл.

Это никак не помешает мне как-нибудь написать о том, как много нового я узнал у Коби и о том, насколько он был великим человеком, - приводит агентство слова 72-летнего Коэльо.

Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в воскресенье в результате крушения вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту вертолета находились девять человек, никто не выжил.


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