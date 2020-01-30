Серийный вор-сладкоежка попался на краже

Общая сумма краденых конфет и шоколада составила около 40 тысяч тенге.

Сотрудники полиции Енбекшиказахского района Алматинской области задержали 33-летнего мужчину, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Он подозревается в краже сладостей из магазинов города Есик.

Стражи порядка приняли заявления от владельцев четырех городских магазинов. В каждом из которых с декабря прошлого года зарегистрированы неоднократные хищения кондитерских изделий. Общая сумма краденых конфет и шоколада составила около 40 тысяч тенге.

Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных силами районной полиции. Как выяснилось, кражи сладостей из магазинов продолжались в течении целого месяца. Расследование по зарегистрированным фактам проводится согласно части 3 статьи 188 УК РК, предусматривающее наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества, — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Возвратить владельцам похищенные кондитерские изделия не удалось, так как все сладости были съедены. Задержанный мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый был отпущен под "подписку о невыезде и надлежащем поведении".

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