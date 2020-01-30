Огурцы за месяц подорожали еще на 25%, помидоры — на 18%

Помимо ожидаемого роста цен на сезонные овощи, ощутимо подорожали сырое молоко (на 2,5%) и гречневая крупа (на 2,3%).

В Казахстане за первый месяц года свежие овощи вновь заметно подорожали: огурцы на 25,2% к декабрю прошедшего 2019-го, помидоры — на 17,6%, передает zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Также выросли в цене свекла (на 2,4%), капуста (на 2,2%) и морковь (на 1,2%). Среди фруктов заметнее всего за месяц подорожали яблоки — на 2,5%.

Как отмечается, сравнение проводилось между данными, предоставленными КС МНЭ РК в январе, и данными, предоставленными в декабре прошлого года. В январских данных показатели за декабрь 2019-го отличаются от предоставленных непосредственно в декабре и идут с пометкой "рассчитано по сопоставимому кругу базовых объектов". Эти данные в расчет не принимались.

Как отмечал ранее председатель комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК Рустам Ахметов, в рамках антимонопольного контроля на рынках социально значимых продуктовых товаров еженедельно проводится мониторинг цен.

В случае обнаружения первичных признаков ценового сговора, одномоментного повышения цен несколькими участниками рынка в отсутствии экономических обстоятельств для повышения цены мы вносим уведомление. Уведомление — это новый институт, который мы приняли в прошлом году. Мы даем 10 дней субъектам бизнеса на устранение нарушения путем снижения цены, — сказал Ахметов.

По его словам, комитет уже наблюдает эффект от уведомительной системы. Глава комитета считает, что в итоге Миннацэкономики совместно с министерством сельского хозяйства и правительством удалось стабилизировать цены на продукты питания.

Тем временем в сегменте продуктов животного происхождения в рознице за месяц заметно подорожали сырое молоко (на 2,5% к декабрю), яйца (на 1,7%), сливочное масло, сало и полукопченая колбаса (на 1,4%), пастеризованное молоко (на 1,2%).



Среди круп снова дорожает гречка: еще плюс 2,3% за месяц.

На 1,6% подорожала мука высшего сорта, и, соответственно, также на 1,6% выросли в цене рожки, на 1,3% — вермишель, на 1% — лапша.

В то же время в сегменте бакалейной продукции и напитков заметного роста цен не зафиксировано.

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