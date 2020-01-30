Будьте внимательны при оформлении кредита

В последнее время на казахстанском рынке появилось множество компаний-посредников.

Вам понадобились дополнительные средства, и вы решили обратиться в МФО за микрокредитом? Financer.com, эксперт в области финансов и кредитования, рекомендует обязательно обратить внимание на некоторые нюансы.

1. Вы обращаетесь в компанию напрямую или через посредника?

В последнее время на казахстанском рынке появилось множество компаний-посредников. Такие компании не являются кредитными организациями, но сотрудничают со многими МФО. Что происходит, когда вы подаете заявку на кредит в такую компанию?

· Вы вносите свои контактные данные и личную информацию (обычно вас просят внести минимальное количество данных)

· Ваша заявка отправляется в несколько МФО Казахстана одновременно

· Сотрудники кредитных компаний связываются с вами, предлагая различные условия кредитования

· Вы можете выбрать кредит, который вам больше подходит

· У вас могут запросить больше данных, включая информацию о доходах и кредитной истории

Чаще всего услуги такой компании-посредника платные, эту информацию и как отказаться от услуг, нужно обязательно уточнить до того, как вы ввели данные своей карты, так как деньги будут списываться оттуда.

2. Каковы условия кредитования?

· На какую сумму вы можете рассчитывать

· Каков срок кредитования

· Какую ставку предлагает вам компания

· Как закрыть кредит

3. Возможно ли досрочное погашение займа?

Если у вас появятся средства для того, чтобы выплатить долг до срока окончания кредита, вы заплатите меньше в конечном итоге.

4. Возможно ли продление займа?

Если вы взяли кредит, а возвращать его нечем, функция пролонгации кредита поможет не испортить кредитную историю и не быть оштрафованным организацией за невыплату займа.

Financer.com рекомендует внимательно читать договор с МФО и не стесняться задавать вопросы сотрудникам компании.

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