Playmobil фильм: Вы думали, в сказку попали?

Рецензия на мультфильм.

Если вы всегда мечтали стать одним из героев мультфильма и прожить его жизнью хотя бы 5 минут, то новая картина "Playmobile фильм: Через Вселенные" режиссера Лино ДиСальво покажет, что в нарисованном мире есть свои трудности, и выбраться оттуда обратно в реальную жизнь не так-то просто. Корреспондент zakon.kz побывал на предпоказе в Алматы и выяснил, каково это – попасть в сказку.

Начинается мультфильм… как настоящий фильм. Молодая 18-летняя девушка по имени Марла готовится сказать родителям, что не будет поступать в колледж, а поедет путешествовать по миру. Ее мысли вслух подслушивает младший брат Чарли. Приезжает полиция, и сообщает, что их родители погибли в аварии, естественно, все планы Марлы рушатся. Спустя 4 года они с братом по-прежнему живут вместе, но отношения между ними напряженные. Чарли сбегает в комнату развлечений, Марла прибегает туда за ним, и тут случается непредвиденное- реальные люди становятся игрушечными персонажами мультфильма со своими законами и вселенными.

Персонажи мультфильма сильно напоминают игрушки Lego по своему внешнему виду и строению тела, хотя, никакой сюжетной связи с начавшейся в 2014 году серии Lego-фильмов. Хотя бы потому, что Playmobil — это другая линия игрушек, игровые наборы с элементами конструктора, произведенная немецкой группой Brandstätter. В основе — оригинальные человечки Playmobil. Игрушки объединены в различные тематические серии: город, ферма, полиция, пожарная команда, отдых, приключения, космос, замки, пираты и так далее.

В работе "Playmobile фильм: Через Вселенные" 5 киновселенных нарисованы нарочито просто, но со вкусом, чтобы все понимали, что это мир игрушек, но в то же время, разговор идет о важных вещах- любви и дружбе, верности, умении вовремя понять, что иногда лишь вместе можно победить.

По традиции, детская картина не обошлась без песен. При дубляже на русский язык звучание песен оставили в оригинале на английском. Станут ли они хитами, покажет время, первое прослушивание композиций показало, что они в целом позитивные, энергичные и многие из них на слух ложатся быстро.

Самое интересное, что работая в подобном мультипликационном стиле, создатели добавили живых людей. К счастью, тут сияет 23-летняя красотка Аня Тейлор-Джой в роли Марлы. Не каждый день можно насладиться её вокалом, как, например, в начале, когда её песни и пляски вдохновляли на свершения.

С юмором в картине Лино ДиСальво все достаточно хорошо, шутки добрые, понятные и взрослым, и детям. Авторы не упустили возможность по-доброму "подколоть" различные фильмы про супергероев и спецагентов, мультики о принцессах и феях, при этом никаких приколов ниже пояса. Все это вместе с увлекательными приключениями создает приятное впечатление.

"Playmobile фильм: Через Вселенные" оказался весьма увлекательной сказкой, которая будет интересна и детям, и взрослым. Карина буквально захватывает сознание, очаровывает тем, что не только персонажи вселяют уверенность, но главный посыл мульта о том, что ваше желание обязательно сбудется, если вы этого очень сильно хотите.

Альберт Ахметов

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