Дорожно-строительная компания подарила квартиру семье "хрустальной девочки" в Нур-Султане

Квартиру нам подарили полностью готовую к проживанию, в чистовой отделке - мама девочки.

Дорожно-строительная компания ТОО "СП КазГерСтрой" в преддверии Нового 2020 года подарила двухкомнатную квартиру семье Оразбековых из Семея, воспитывающей девочку с диагнозом "хрустальный ребенок", передает zakon.kz.

Мать семейства Гульзира Оразбекова является инвалидом второй группы. Ее дочери маленькой Аружан 10 лет. В возрасте 1 годика девочке поставили диагноз несовершенный остеогенез - заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей. За годы болезни ребенок пережил около 50 переломов.

Девочке требуется непрерывное лечение, а также дорогостоящие медикаменты для поддержания здоровья. Ситуация осложнялась и отсутствием собственного жилья. Семья Оразбековых была вынуждена арендовать квартиру, ожидая очереди на государственное жилье.

Узнав о тяжелом положении семьи, ТОО "Совместное предприятие КазГерСтрой" вызвалось помочь и подарило семье Оразбековых двухкомнатную квартиру на левобережье столицы.

- Квартиру нам подарили полностью готовую к проживанию, в чистовой отделке. Жилье достаточно теплое, это показал зимний период. Рядом с домом расположена школа, выход из дома оборудован удобным пандусом, - говорит Гульзира Оразбекова.

В гости к новоселам для передачи документов на жилье заглянули руководитель ТОО "СП КазГерСтрой" Ергаc Мамреев и его советник Бакытжан Елемесов. Они искренне поздравили новоселов, пожелали им благополучия в новом доме и скорейшего выздоровления.

- В современных условиях деятельность каждой успешной компании необходимо рассматривать через призму социальной ответственности. Своим участием в решении социальных проблем субъекты предпринимательства могут внести свою лепту в построение развитого государства с высокими стандартами жизни.

- Помощь нуждающимся является неотъемлемой частью деятельности ТОО "СП КазГерСтрой", и мы стараемся не оставаться в стороне от проблем граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, - отметил генеральный директор Ергаc Мамреев.

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