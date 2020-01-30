Казахстанец нанес российскому бойцу пятое поражение в карьере

"Теплый" прием спортсмену из соседней страны устроил толичный файтер Сабырбек Ахметов.

В самом крупном городе республики 29 января состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого прошли захватывающие поединки с участием пяти пар боксеров. Статус международного турниру придал Евгений Тершуков из Екатеринбурга, приехавший в Алматы с надеждой увезти отсюда победу. Однако надеждам российского мастера кожаной перчатки не суждено было сбыться, передает zakon.kz.

"Теплый" прием спортсмену из соседней страны устроил столичный файтер Сабырбек Ахметов.

- Все мои бои есть на Youtube, вы можете убедиться, что в двух встречах из четырех меня засудили. В Казахстан я приехал, чтобы проверить свою готовность биться с сильнейшими проспектами, постараюсь выиграть, - заявлял на взвешивании россиянин.

Как показал ход встречи Евгения Тершукова с Сабырбеком Ахметовым из Нур-Султана, представитель России пока не готов сражаться с соперниками уровня Сабырбека. По итогам четырех раундов судьи единогласным решением вынесли вердикт в пользу столичного спортсмена.

В блестящем стиле бой провел Айдос Медет (Актюбинская область), не оставивший даже малейшего шанса на успех карагандинцу Ерсултану Арынбеку, послав последнего дважды в нокдаун уже в первом раунде. Арбитр встречи принял своевременное решение остановить бой, тем самым не став рисковать здоровьем Ерсултана.

Также в первом раунде снял все вопросы о победителе Канагат Манатулы, победив техническим нокаутом Турехана Кенесова (оба боксера представляли Актюбинскую область).

Хедлайнером вечера стала встреча Рахата Сейтжана (Актюбинская область) против Талгата Бертлеуова из Мангистауской области. Виктория техническим нокаутом досталась Сейтжану, который хлесткими ударами заставил капитулировать своего визави и заслуженно сорвал овации зала.

Добавим, что в стартовой встрече Темирлан Конырбай из Карагандинской области одержал досрочную победу над Акниетом Казиевым из Актюбинской области. В этой встрече преимущество Темирлана оказалось подавляющим.

Поединки перспективных мастеров ринга официально являлись рейтинговыми, поскольку сразу же после боев они были внесены в реестр всемирно известного портала Boxrec.

- Данный вечер бокса был санкционирован Казахстанской комиссией профессионального бокса и носил официальный статус. Доселе не припомню такого, чтобы в тот же час результаты боев были обнародованы на таком популярном ресурсе как Boxrec.Все боксеры старались зарекомендовать себя с положительной стороны и попасть на карандаш топ-менеджерам профи-бокса. Поддержать ребят в спортивный зал колледжа КазАТК, оказавшего нам поддержку, прибыли известные мастера ринга Абай Толеш, Виктор Коточигов, Арман Рысбек, Нурсултан Жанабаев, Рай Сейтжанов, Нурдос Толебай. У всех боксеров мечта – покорить мировой ринг и стать чемпионами по самым престижным версиям. Мы хотим, чтобы казахстанские боксеры достигли своих целей и стараемся со своей стороны оказать этому свою поддержку, - рассказал глава промоутерской компании Tukeshov Boxing Promotion Жалгас Тукешов.

Альберт Ахметов

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