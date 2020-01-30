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БРК объявляет о начале встреч с потенциальными инвесторами

Встречи пройдут в странах Европейского союза и Казахстане начиная с 30 января 2020 года.

Фото : АО "Банк Развития Казахстана"30 января 2020, 12:00

АО "Банк Развития Казахстана" опубликовал анонс о проведении встреч с инвесторами, передает zakon.kz.

АО "Банк Развития Казахстана" (далее – БРК) – специализированный государственный финансовый институт развития Республики Казахстан, рейтинг международного рейтингового агентства Moody's – "Baa3 (положительный)", Fitch – "BBB- (стабильный)" и S&P – "BB+ (стабильный)", объявляет о начале проведения серии встреч с потенциальными инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью (роудшоу).

Встречи пройдут в странах Европейского союза и Казахстане начиная с 30 января 2020 года.

Совместными букраннерами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, UBS Investment Bank и Halyk Finance. Планируемый объём еврооблигаций, деноминированных в тенге, составит до 100 млрд тенге, с выплатой всех сумм в долларах США. Планируемый срок обращения еврооблигаций составит 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. К выпуску еврооблигаций применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.

График встреч с инвесторами

30 января - Франкфурт (индивидуальные встречи)

31 января - Цюрих Алматы (встреча с группой инвесторов)

3 февраля - Лондон (индивидуальные встречи)


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