Распространители фейков о коронавирусе задержаны в Капшагае

В полиции отметили, что задержанным грозит ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Полиция возбудила уголовное расследование по факту распространения ложной информации о том, что в капчагайскую больницу якобы доставили двух человек с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz.

29 января в Whats App неизвестные лица распространили сообщение о поступивших в больницу Капшагая с подозрением на коронавирус.

- При проверке информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов организовали необходимые мероприятия для установления распространителей слухов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшагайской городской отдел полиции. Оба работают водителями «скорой помощи» в местной больнице. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации будет установлено в ходе расследования, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что задержанным грозит ответственность, предусмотренная ст.274 ч.1 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).

- Провести расследование поручено следователям Капшагая, на время которого в отношении подозреваемых приняты меры процессуального принуждения «обязательство о явке, - дополнили в пресс-службе.

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