Месси рассказал, как обыгрывает Неймара

Звезда мирового футбола аргентинец, капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал откровенное признание о том, как уделывает своего бывшего партнера по команде бразильца Неймара в FIFA, передает zakon.kz.

Две знаменитости частенько играют на футбольном симуляторе FIFA.

Lionel Messi: "Sometimes when I'm at home and I have nothing to do, I call Neymar to play FIFA online. When we play, he always picks Brazil and I pick Argentina. Neymar always passes the ball to himself and try to skill but he's not good at it. He beat me once with a lucky goal."