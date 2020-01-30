Что сделал Серик Кудебаев на посту начальника ДП Алматы

Он приложил немало усилий для снижения уровня преступности и обеспечения правопорядка в городе, а также наладил более тесное взаимодействие полиции с населением.

29 января 2020 года по согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции (ДП) Алматинской области был назначен генерал-майор полиции Кудебаев Серик Мырзакулович, ранее занимавший пост начальника ДП (ранее ДВД) Алматы. Что было сделано им за шесть лет пребывания в этой должности, решил напомнить zakon.kz.

На посту начальника городского ДП Серик Кудебаев приложил немало усилий для снижения уровня преступности и обеспечения правопорядка. В том числе и пресечению правонарушений со стороны своих подчиненных. Так, в августе 2018 года, выступая на расширенном заседании Общественного совета, он заявил, что будет жестко контролировать работу своих сотрудников по дисциплине и коррупционным рискам, а проверять работу будет с помощью видеорегистраторов.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции были оснащены 1 423 носимыми видеорегистраторами (100% оснащение сотрудников ПДПП и СБ ДПП). На системной основе созданы пять групп проверяющих, ими проводится ежедневный мониторинг записей видеорегистраторов сотрудников. По каждому выявленному нарушению проводятся служебные проверки, принимаются меры и каждую неделю они рассматриваются при личном составе ПДПП и СБ ДПП.

Также для недопущения отклонения и ежедневного контроля за несением службы экипажами комплексных сил полиции и участковыми инспекторами, внедрена автоматизированная система "Автонавигатор", представляющая собой электронную карту города с заполнением маршрутов патрулирования для отслеживания движения нарядов КСП и участковых инспекторов. Кроме того, в городе была введена система пешего патрулирование в наиболее криминогенных районах города.

В целях профилактики краж чужого имущества и раскрытия преступлений по "горячим следам" сотрудники ПДПП переориентированы на работу во дворах города. Но это не говорит, что ими не будут останавливаться автотранспортные средства, при явных нарушениях Правил дорожного движения к ним будут приниматься меры административного воздействия. Вместе с тем в необходимых случаях сотрудниками ПДПП совместно с Национальной гвардией будет осуществляться пешее патрулирование в наиболее криминогенных районах г.Алматы, - подытожил начальник ДВД Алматы.

Также под руководством Серика Кудебаева системно проводилась работа по улучшению взаимодействия с населением в вопросах обеспечения безопасности и правопорядка.

Так, на официальном сайте ДП был запущен Блог начальника, посредством которого обратившиеся могут получить квалифицированные ответы на вопросы и получают своевременную помощь. Была налажена работа по проведению анализа и мониторинга средств массовой информации, социальных сетей и интернет – пространства в целом на предмет критических материалов. На все поступившие сигналы от граждан полицейские стали реагировать оперативно, с принятием соответствующих мер. Также был сформирован пул гражданских активистов, оказывающих посильное содействие в реализации принципа "Нулевой терпимости" к правонарушениям и обеспечении дорожной безопасности в городе.

В октябре 2018 года в связи с участившимися нареканиями граждан на работу службы "102" в части несвоевременного реагирования на поступающие звонки и длительного ожидания соединения с оператором было увеличено количество рабочих мест операторов, и они были переведены на двенадцатичасовую рабочую смену с режимом работы 08:00 – 20:00 и 20:00 – 08:00. Дежурная смена находится на рабочем месте практически без отлучения сотрудника с пульта. Также было усовершенствовано программное обеспечение "Call center" "Coral FlexiCom R800" службы "102". Установлена функция обработки поступления всего цифрового потока звонков с целью отслеживания и учета их движения в on-line режиме, оценки степени занятости действующих операторов и визуальной информации о количестве неотвеченных телефонных звонков, стоящих в очереди.

В мае 2019 года в структуре ДП Алматы на базе Управления миграционной службы была создана туристская полиция, сотрудники которой помимо профессиональных качеств и служебного мастерства, владеют несколькими иностранными языками, в частности, английским, французским, китайским и др.

Но самое главное при Серике Кудебаеве удалось значительно снизить уровень преступности в городе.

Так, подводя итоги первого полугодия 2019 года, Серик Кудебаев рассказал журналистам, что количество краж чужого имущества сократилось на 3,0%, краж из квартир в 2,3 раза, карманных краж в 3,4 раза, краж сотовых телефонов на 48,1%, боковых зеркал в 4,3 раза, хулиганств на 25,3%, грабежей на 0,4%, разбоев на 13,6%, вымогательств на 42,9 %. Кроме того, сократилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах на 0,7%, на улицах на 3,6%, преступлений, совершенных в группе лиц на 13,3%.

Также была улучшена раскрываемость тяжких видов преступлений на 9,2%, особо тяжких на 5,3%. По "горячим следам" раскрыто свыше 9 тысяч преступлений, более 3 тысяч ранее совершенных преступлений, 811 из которых преступления "прошлых лет".

Пресечена преступная деятельность 172 преступных групп, в том числе 18 совершавших разбойные нападения, 7 1- грабежи, 12 совершавших квартирные кражи, 12 - угоны, 8 - кражи с автомашин, 51 - кражи личного имущества в общественных местах. Разыскано и задержано 339 уголовных преступников, находящихся в розыске, – дополнил генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

К декабрю 2019 года в Алматы ежесуточно на охрану общественного порядка выходили 1 650 сотрудников полиции, которые патрулировали 550 маршрутов. По 32-м наиболее криминогенным участкам количество патрульных увеличено до 350 человек. Также было создано 23 мобильных пункта полиции. Все это позволило снизить уровень преступности по городу почти на 11%.

Также эффективным средством борьбы с преступностью стало использование возможностей видеосистем. В результате применения камер видеонаблюдения количество одних только квартирных краж с 2016 по 2019, сократилось в 2,9 раз. К августу 2019 года в городе работало почти 120 тысяч камер видеонаблюдения.

А с 1 января 2020 года на дорогах Алматы был внедрен проект фотовидеофиксации и аналитики "Сергек", запущены 400 аппаратно-программных комплексов. Кроме того в городе планируется установить порядка 300 дополнительных комплексов "Сергек". Даже за неполный месяц своей работы, эти комплексы, установленные в целях снижения количества ДТП и раскрытия преступлений с участием транспортных средств, позволили значительно снизить уровень смертности при ДТП и сократить количество нарушений ПДД на алматинских дорогах.

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