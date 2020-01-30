Профессор Идрисова: Корью может заболеть любой непривитый человек - и младенец, и старец

В Алматы высокий процент непривитых против кори лиц, среди них особенно много подростков, кормящих мам и беременных.

Если мы хотим справиться с корью, то должны вакцинировать 95 процентов населения, заявила профессор Раушан Идрисова на пресс-конференции в Алматы, передает zakon.kz.

Как мы уже сообщили, в 2019 году в Алматы была стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями, за исключением кори.

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Вспышка кори наблюдалась дважды и это, по словам руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимовой, происходило за счет непривитых лиц, особенно среди подростков, кормящих мам и беременных в возрасте 20-29 лет. Каковы причины роста кори и почему мы ее боимся, прокомментировала заведующая курсом детских инфекций КазМУНО, доктор медицинских наук, профессор Раушан Идрисова. Она уже 40 лет работает в инфекционной больнице, которая госпитализирует больных с инфекционной патологией, в том числе с корью.

- Мы боимся кори не потому, что это респираторное заболевание, а потому, что этот вирус резко снижает иммунитет человека, любого, в том числе ребенка, - говорит врач. - После этой кори ребенок длительное время становится незащищенным и эта незащищенность сохраняется приблизительно от трех месяцев и далее - настолько отрицательно, долго действует вирус кори. Раньше не было столько кори, она стала появляться в последние годы. Почему? Почему мы не можем справиться с этой инфекцией, и она дает подъемы?

Отвечая на этот вопрос, Раушан Салимовна подчеркнула, что у молодых врачей мало знаний по кори. "Они эту инфекцию забыли, ее мало показывали, а диагностика должна идти в первые трое суток, потому что ребенок заразен, прежде всего, в первые трое суток заболевания. И есть симптомы, которые бывают только при кори, но надо эти симптомы знать и ребенка надо правильно осматривать. Ребенок заразен с типичной корью, неосложненной, пять дней от момента высыпаний. А если у него уже пойдут осложнения, то срок заразности удерживается до десяти дней. И в это время ребенок должен находиться под наблюдением", - прокомментировала профессор.

Ребенок с корью может находиться под наблюдением дома, остальных надо защищать, считает она, потому что это очень летучий вирус и любой человек (от рождения и до старости), не имеющий иммунитета против этой инфекции, может заболеть.

Другой причиной заболеваемости корью врач считает отсутствие иммунитета у самой матери.

- Вакцинация ребенка против кори делается ему в год, но сейчас она разрешена с девяти месяцев, потому что матери, их родившие, сами не имеют иммунитета, - пояснила врач. - Иммунитет от матери передается ребенку через грудное молоко. До года. С года этот иммунитет утрачивается и поэтому в год в наших графиках стоит вакцинация против кори. Причем вакцина живая. Она может дать небольшую реакцию, но эта реакция несопоставима с тем течением типичным и осложнениями, которые дает корь. Поэтому мы обязательно вакцинируем, и мы должны об этом говорить. Если мы хотим с корью справиться, мы должны 95 процентов детей и взрослых вакцинировать. Не будем это делать – будем иметь осложнения, которые очень нежелательны для населения.

Количество родителей, отказывающихся от вакцинации детей, растет из года в год, и такая картина наблюдается не только в Казахстане, но и в других странах мира. Об этом говорит тот факт, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения впервые включила отказ от прививок в список глобальных угроз человечеству.

Торгын Нурсеитова

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