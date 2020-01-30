Для абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, повысят проходной балл

Были приняты два важных документа: государственная программа развития образования и науки на 2020-2025 годы и закон "О статусе педагога".

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился со студентами педагогических вузов и ответил на их вопросы. Он также призвал будущих выпускников идти работать в школы, передает zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов рассказал о том, что были приняты два важных документа: государственная программа развития образования и науки на 2020-2025 годы и закон "О статусе педагога". Он также рассказал, что предпринимается для улучшения условий работы педагогов и повышения качества образования на всех его уровнях, а также о преимуществах учебных программ обновленного содержания.

Закон "О статусе педагога" предусматривает права на материальное обеспечение, на поощрение педагога, а также его социальные гарантии. Расширяются профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного использования информационных ресурсов, выбора форм повышения квалификации и прохождения стажировок. Для повышения качественного состава учителей школ предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра, - сообщил Аймагамбетов.

Также, по его словам, предусматриваются увеличение в 2 раза доплат за проверку тетрадей и классное руководство, увеличение размера заработной платы, ежемесячные доплаты за наставничество и педагогическое мастерство.

Стоит отметить, что доплата за квалификацию педагогического мастерства будет установлена для всех педагогов в размере от 30 до 50% от должностного оклада, - сказал министр.

Он подробно рассказал и о запрете на привлечение педагогов к несвойственной работе и уменьшении отчетности.

Также Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что МОН РК повышает пороговый балл для поступления в вузы. Так, в 2019 году для педагогических специальностей пороговый уровень составлял 60 баллов, а в текущем году ожидается повышение до 70 баллов.

Он отметил, что профессия учителя остается наименее востребованной среди лучших выпускников школ. Поэтому на педагогические направления подготовки поступают по остаточному принципу. При подаче заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов педагогическое направление указывается, в основном, третьим или четвертым.

Таким образом, на педагогические специальности поступают не самые успешные выпускники школ.

По словам главы ведомства, для привлечения абитуриентов к педагогическим специальностям принят ряд конкретных мер. Так, в 2019 году для поступления на педагогические специальности проходной балл был увеличен до 60 баллов (ранее нужно было набрать не менее 50 баллов). В 2020 году проходной балл планируется увеличить до 70 баллов.

Кроме того, будет введена норма о сертификации выпускников с возможностью получения надбавок за полученные категории.

Министр также обратил внимание на то, что с 2021 года вступает в силу норма о выдаче вузами дипломов не государственного образца, как ранее, а собственного образца (за исключением военных и специальных учебных заведений). Это означает рост конкуренции среди вузов и их ответственности за качество предоставляемых образовательных услуг.

Теперь работодатели будут обращать больше внимания на компетенции выпускника, а не на его диплом. При трудоустройстве главную роль будут играть репутация и имидж самого вуза. Дипломы же фактически станут олицетворением успешности и узнаваемости высшего учебного заведения.

В связи с этим министр призвал абитуриентов, студентов и их родителей быть внимательными при выборе вуза. Он отметил, что важно сделать правильный выбор, поскольку от этого зависит дальнейшее самоопределение и трудоустройство выпускника.

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