Факторы, препятствующие использованию пенсионных накоплений, назвал Сапарбаев 

Работодатели почти не принимают участие в пенсионной накопительной системе граждан.

На встрече в Мажилисе Парламента РК с депутатами заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о работе по поручению Президента о расширении круга граждан, кто может воспользоваться своими пенсионными накоплениям для решения жилищных проблем, передает корреспондент zakon.kz.

Мы знаем, что вы соответствующую работу провели и на сегодня выработали предложения, направили их Президенту. В итоге вы предлагаете примерно следующее: данной возможностью смогут воспользоваться казахстанцы, у которых есть достаточный порог накоплений, порядка 10-11 млн тенге, и из почти 9 млн работающих человек это всего 113 тысяч. Но мы понимаем, что люди с такими накоплениями - это люди с высокими доходами, выше среднего. И, как правило, у таких людей острых жилищных проблем нет. Разве это имел в виду наш Президент? Как быть человеку, который работает 20 лет, имеет среднюю зарплату 150-200 тысяч тенге и на сегодня накопил только 4 млн тенге. Что ему делать? И вероятнее всего, у него есть жилищные проблемы и он как раз и нуждается в улучшении своих жилищных условий, - обратилась депутат Снежана Имашева к заместителю премьер-министра РК Бердибеку Сапарбаеву.

По словам Сапарбаева, задача государства "обеспечить завтра нашему гражданину нормальные жизненные условия, когда он выйдет на пенсию", но в настоящее время рассматриваются все возможные варианты для того, чтобы люди могли воспользоваться своими пенсионными накоплениями на покупку жилья. Пока правительство ищет наиболее оптимальное решение.

Мы внесли предложения Президенту. Президентом наши предложения одобрены. Это все зависит от суммы пенсионных накоплений. Наша задача с вами - обеспечить завтра нашему гражданину нормальные жизненные условия, когда он выйдет на пенсию. Для этого сделаны актуарные расчеты. На сегодня средняя продолжительность жизни казахстанцев составляет 73 года. Задача поставлена до 2025 года довести до 75 лет. По нашим расчетам, после выхода на пенсию в среднем казахстанцы живут где-то от 15 до 25 лет. На это мы должны рассчитать. Мы рассчитали, в первом варианте, вы правильно сказали, эта сумма составляет примерно от 10 до 12 млн тенге, - уточнил он.

Но сейчас, с учетом поручения Президента, рассматривается вариант снижения порога суммы достаточности по пенсионным накоплениям.

Мы сейчас уже считаем и молодых, кто в возрасте 40 лет и так далее, в зависимости от их накоплений. Потому что у них накопления больше чем наши накопления. По нашим расчетам, наверное, таких будет, сейчас посмотрим, сколько, 100 или 200 тысяч. Самое главное, мы должны начать, это первое. Второе, должен быть стимул казахстанцам, чтобы они перечисляли на завтрашний день. К сожалению, мы тоже говорили об этом, сколько перечисляют, и в среднем какая сумма на одного накопителя. В среднем на 10 млн около 1 млн тенге. Поэтому самая главная задача, чтобы казахстанцы из своей заработной платы платили, особенно что касается работодателя. У нас солидарная система пенсионного обеспечения, то есть государство, работодатель, работник. Сейчас получается только государство, и работники, - констатировал замглавы кабмина.

При этом Сапарбаев добавил, что работодатели почти не принимают участие, а принимают участие только через государственный фонд социального страхования, кто, к примеру, получил увечья.

Поэтому мы над этим работаем и будем дальше работать. Вы сами поднимаете вопрос в отношении комиссионных сборов ЕНПФ. Вы видите, ежегодно это сокращается, мы тоже работаем, из чего это состоит. Мы пойдем на это снижение. Мы об этом неоднократно говорили, в отношении передачи частным управляющим, и так далее. Но самое главное мы здесь должны навести порядок в отношении наших информационных систем, чтобы они были интегрированы, особенно минтруда, пенсионные фонды. Сейчас рабочая группа продолжает работу, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан





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