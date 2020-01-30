Сага об Аблязове. Адвокат обвиняемого во вмешательстве в выборы США связан с беглым банкиром

Стефан Ро запутан в одном из крупнейших в мире дел о мошенничестве.

Адвокат Джозефа Мифсуда, являющегося одним из фигурантов дела о вмешательстве российских агентов в президентские выборы в 2016 году в США, Стефан Ро связан с десятками компаний, предположительно контролируемых бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, сообщает turantimes.kz с ссылкой на BuzzFeed News.

По информации издания, документы и материалы суда показывают, что 53-летний швейцарский юрист Стефан Ро контролировал десятки оффшорных компаний, которые, как утверждается, в конечном итоге принадлежали Мухтару Аблязову.

Джозеф Мифсуд, адвокатом которого является Стефан Ро, - неуловимый мальтийский профессор, ставший центральной фигурой в специальном расследовании Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года в США. Ро знает Мифсуда как минимум 10 лет. И он один из немногих, кто видел Мифсуда с тех пор, как тот пропал в конце октября 2017 года.

В материале сказано, что в течение нескольких лет Ро, а также его юридические и деловые партнеры были задействованы в перемещений активов и средств, которые, по данным БТА Банка, в конечном итоге принадлежали Аблязову и его близким партнерам. В это же время в США и Великобритании продолжались судебные процессы против Аблязова. Экс-банкиру из Казахстана вынесен приговор о замораживании активов. Он также был признан виновным в сокрытии масштаба его активов.

Стефан Ро отрицал какую-либо связь с Аблязовым, говоря, что ни он, ни его юридическая фирма никогда не действовали в защиту интересов Аблязова или его компаний.

В судебных исках против Аблязова утверждается, что он спрятал часть из украденных миллиардов за рядом объемных инвестиций охватывающими все: от концертного зала в Сербии и кондоминиумов Трампа до проекта реконструкции отеля в Нью-Йорке и торгового центра в Цинциннати. Аблязов разыскивается в Казахстане, России и Украине, а ордер на его арест, впервые выданный в Великобритании в 2012 году, был продлен в 2019 году. Кроме того против него продолжаются судебные разбирательства в США.

Аблязов всегда отрицал какие-либо правонарушения и настаивает на том, что все обвинения против него являются политически мотивированными. Нынешнее местонахождение Аблязова неизвестно, хотя, как полагают, он находится в Париже.

После того, как Аблязов бежал из Казахстана в 2009 году, посредством аудита была установлена многомиллиардная "дыра" в бухгалтерском учете "БТА" банка, после чего он был национализирован и объявлен неплатежеспособным. Впоследствии "БТА" начал судебное разбирательство против Аблязова, обвинив его в "мошенничестве в особо крупных размерах". Аблязов, как заявил БТА, использовал сеть подставных компаний и партнеров, чтобы похитить у банка около $10 млрд.

В 2012 году Аблязов был признан виновным в сокрытии масштабов своего состояния и сокрытии активов, которые он должен был объявить в соответствии с приказом о заморозке. Он был приговорен к 22 месяцам тюрьмы, но сбежал из Лондона во Францию.

В 2013 году Аблязов был арестован недалеко от Канн, на юго-востоке Франции, на основании российского запроса об экстрадиции, где он был обвинен в растрате, связанной с деятельностью "БТА Банка". Аблязов должен был быть задержан на вилле во Франции, где были развернуты спецназ, вертолеты и бронетехника. Первоначально российский запрос об экстрадиции был одобрен, но в декабре 2016 года был отменен высшим административным судом Франции по причине того, что арест был якобы политически мотивированным.

Тем временем судебное разбирательство против Аблязова продолжилось в Великобритании. В целом "БТА Банк" возбудил 11 судебных дел против своего бывшего гендиректора, получив около $4,5 млрд по итогам решений суда, и в настоящее время пытается добиться их исполнения.

Председательствующий судья Найджел Тир в 2013 году постановил, что доказательства свидетельствуют о том, что Аблязов участвовал в "незаконной схеме", направленной на "неправомерное использование денег".

Аблязов от комментариев отказался, однако член его семьи сказал, что бывшему банкиру "не разрешили участвовать в его защите", и что он "не имел возможности доказать свою невиновность".

Судья Тир также сообщил, что среди скрытых активов Аблязова была зарегистрированная на Маршалловых островах компания под названием "FM Company". Позднее в документах, прилагаемых к приказу о замораживании, указывается, что в 2006 году компания "FM" перечислила $15 млн в компанию из "R & B Investment Group", расположенную в Дубае и принадлежащую гонконгской компании. Единственным акционером "R & B Investment Group" является Стефан Ро.

Ро не отрицал, что является владельцем "R & B", но заявил, что компания не имеет отношения к "FM Company" или Аблязову.

- Мы не получали никаких 15 миллионов, - сказал он издательству.

Еще в октябре 2010 года следователи, нанятые "БТА Банком", выследили шурина Аблязова в хранилище на севере Лондона. Четыре месяца спустя банк выиграл судебный иск об обыске конкретного хранилища на объекте. В нем следователи обнаружили 25 коробок с документами и жесткими дисками, которые, согласно заявлениям "БТА Банка", подняли завесу тайны о масштабах оффшорной сети Аблязова, включая списки сотен взаимосвязанных оффшорных компаний, которые позже были добавлены в приказ о заморозке.

Отдельный тайник документов, включая юридические соглашения, корреспонденцию и организационные акты, связывают Ро, по крайней мере, с 25 из этих фирм, которые, в основном, были зарегистрированы в известных оффшорных зонах Британских Виргинских и Маршалловых островов.

Юридическая фирма Ро также является одной из десятков компаний, указанных в приказе о заморозке, и сознательное содействие нарушению судебного запрета было бы неуважением к суду. Нет никаких предположений, что Ро или его юридическая фирма сделали это. 25 фирм, контролируемых Ро, были добавлены в приказ о заморозке 31 июля 2013 года, а его собственная юридическая фирма была добавлена в январе 2014 года.

Документы, которые включают в себя переписку с участием Ро, связывают 25 фирм с казахстанским юристом и правозащитником Ботой Джардемали, бывшей старшим менеджером в "БТА Банке". Джардемали, посоветовавшись с Аблязовым, сказала, что, будучи членом казахстанской оппозиции, она считает его политическим союзником. Джардемали покинула Казахстан примерно в то же время, что и Аблязов, позже переехав в Бельгию, где ей предоставили убежище в 2013 году.

В письменном заявлении Джардемали сказала, что не имеет финансовых отношений с Аблязовым и не упоминалась в каких-либо судебных процессах с участием олигарха.

Хотя Ро кажется второстепенной фигурой в гораздо более крупной схеме, включающей миллиарды долларов и сотни организаций, 25 компаний являются не единственным связующим звеном между швейцарским адвокатом и деятельностью Аблязова.

В 2016 году Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Балканская сеть журналистских расследований (BIRN) утверждали, что десятилетием ранее Аблязов использовал ряд оффшорных компаний для инвестирования в развлекательный комплекс и гостиницу в Белграде, столице Сербии, используя средства БТА. В то время не сообщалось, что Даниэль Шредер, старший юрист в юридической фирме Ро, участвовал в операции.

Участие Ро в саге об Аблязове, похоже, пересекается с персонажем, который сейчас занимает центральное место в судебных разбирательствах против Аблязова и его партнеров в США, британским бухгалтером из Дубая по имени Эш Аггарвал.

В 2018 году Высший Суд Англии и Уэльса обязал Храпунова выплатить более $500 млн в качестве компенсации ущерба за сговор с Аблязовым с целью нарушения постановления о замораживании активов. Суд установил, что с 2011 года Храпунов нанял Аггарвала для управления активами Аблязова на сумму $500 млн.

Храпунов отрицает, что является конечным бенефициаром компаний, предположительно управляемых Аггарвалом. В письменном заявлении он сказал, что он отказался от поездки на суд в Великобритании, потому что опасался экстрадиции.

Суд счел, что важность личного допроса в Великобритании важнее моей личной безопасности, - добавил он. В качестве доказательства Храпунов, что он подал иск против "БTA Банка" в Швейцарии, и слушания должны состояться в конце этого года.

Верховный суд в свою очередь заявил, что опасения Храпунова по поводу экстрадиции "безосновательны".

Ро сказал, что ни он, ни его юридическая фирма не участвовали ни в каких сделках и инвестициях Храпунова в США.

Мифсуд, которому в этом году исполняется 60 лет, остается одним из самых загадочных персонажей в расследовании бывшего специального советника Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Ничто не говорит о том, что Мифсуд имел какое-либо отношение или знал о делах Аблязова с Ро или без него. Хотя у него есть своя собственная связь с Казахстаном.

В 2015 году он был одним из 858 международных наблюдателей, аккредитованных для наблюдения за президентскими выборами в стране Центральной Азии. Мифсуд сказал, что выборы, на которых Назарбаев победил с 97,7% голосов, соответствовали всем стандартам Европейского Союза.

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