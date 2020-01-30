Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Смертность от коронавируса меньше в пять раз смертности от кори - эксперт

Кори мы почему-то не боимся, а коронавируса испугались. Должно быть наоборот.

Фото : naked-science.ru30 января 2020, 13:15

Свое мнение по поводу паники с коронавирусом высказала на своей странице в facebook известная в соцсетях врач-психотерапевт Жибек Жолдасова, сообщает zakon.kz.

(Стилистика сохранена - ред.) "Что-то паника с коронавирусом совсем набрала обороты. Поэтому пишу.

С коронавирусом мир уже сталкивался - вспомните, был такой ТОРС синдром - тяжелый острый респираторный синдром, когда сразу начиналась вирусная пневмония. Пережили это. Потом он появился на Ближнем Востоке.

По большому счету, коронавирус - это "грипп" животных. Он мутировал и теперь болеют люди.

Смертность от коронавируса чуть выше, чем от гриппа, поэтому его лучше локализовать. Но эта смертность меньше в 5 раз смертности от кори. Кори мы почему-то не боимся, а коронавируса испугались. Должно быть наоборот.

Пути передачи коронавируса - аэрозольный (через воздух, где кашляли, чихали, сморкались и тд), контактный (пользование одними и теми же предметами обихода, ручками дверей, поручнями в общественном транспорте и тд), возможно даже фекально-оральный (объясню ниже).

Коронавирус сохраняется 2-3 суток в испражнениях (кал и моча), на использованной туалетной бумаге, на металлических, стеклянных и пластиковых поверхностях. Если у больного диарея (жидкий стул), то там может быть до 5 дней.

Хорошие новости - вирус убивается обычными дезинфектантами от спирта до гелей и спреев для обеззараживания, и умирает при 56 градусах Цельсия (горячая вода, баня, любые горячие поверхности) в течение 15 минут. Если горячее, то быстрее помрет.

Профилактика стандартная, как при всех ОРВИ, простудах:
- чаще мойте руки (после улицы, денег, ключей в руках, после общественного транспорта, если брали чужие предметы-вещи в руки, после туалета, перед едой и тд)
- использование средств индивидуальной защиты
- безопасное управление отходами
- обработка и стерилизация медицинского оборудования и белья
- избегаейте многолюдных мест
-чаще проветривайте помещения и не слушайте тех, кто боится сквозняков
- носите маску.

Бесполезно или с целью плацебо-эффекта: мазать в нос оксолинку, мыть хозяйственным мылом нос, пить травы и прочие фуфломицины. Будьте здоровы!".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты