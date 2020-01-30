Смертность от коронавируса меньше в пять раз смертности от кори - эксперт

Кори мы почему-то не боимся, а коронавируса испугались. Должно быть наоборот.

Свое мнение по поводу паники с коронавирусом высказала на своей странице в facebook известная в соцсетях врач-психотерапевт Жибек Жолдасова, сообщает zakon.kz.

(Стилистика сохранена - ред.) "Что-то паника с коронавирусом совсем набрала обороты. Поэтому пишу.

С коронавирусом мир уже сталкивался - вспомните, был такой ТОРС синдром - тяжелый острый респираторный синдром, когда сразу начиналась вирусная пневмония. Пережили это. Потом он появился на Ближнем Востоке.

По большому счету, коронавирус - это "грипп" животных. Он мутировал и теперь болеют люди.

Смертность от коронавируса чуть выше, чем от гриппа, поэтому его лучше локализовать. Но эта смертность меньше в 5 раз смертности от кори. Кори мы почему-то не боимся, а коронавируса испугались. Должно быть наоборот.

Пути передачи коронавируса - аэрозольный (через воздух, где кашляли, чихали, сморкались и тд), контактный (пользование одними и теми же предметами обихода, ручками дверей, поручнями в общественном транспорте и тд), возможно даже фекально-оральный (объясню ниже).

Коронавирус сохраняется 2-3 суток в испражнениях (кал и моча), на использованной туалетной бумаге, на металлических, стеклянных и пластиковых поверхностях. Если у больного диарея (жидкий стул), то там может быть до 5 дней.

Хорошие новости - вирус убивается обычными дезинфектантами от спирта до гелей и спреев для обеззараживания, и умирает при 56 градусах Цельсия (горячая вода, баня, любые горячие поверхности) в течение 15 минут. Если горячее, то быстрее помрет.

Профилактика стандартная, как при всех ОРВИ, простудах:

- чаще мойте руки (после улицы, денег, ключей в руках, после общественного транспорта, если брали чужие предметы-вещи в руки, после туалета, перед едой и тд)

- использование средств индивидуальной защиты

- безопасное управление отходами

- обработка и стерилизация медицинского оборудования и белья

- избегаейте многолюдных мест

-чаще проветривайте помещения и не слушайте тех, кто боится сквозняков

- носите маску.

Бесполезно или с целью плацебо-эффекта: мазать в нос оксолинку, мыть хозяйственным мылом нос, пить травы и прочие фуфломицины. Будьте здоровы!".

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