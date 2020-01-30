В Усть-Каменогорске тушат крупный пожар на маслозаводе

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

В Усть-Каменогорске произошел пожар на маслозаводе, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

30 января в 11:07 на пульт "101" Усть-Каменогорска поступило сообщение о пожаре на заводе по производству подсолнечного масла АО "МАЙ" по ул. Степная.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов, в 11:15, в сырьевом цехе горела транспортерная лента и семена подсолнуха.

В настоящее время пожарные принимают необходимые меры в ликвидации пожара.

По данным yk-news.kz, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Горит транспортерная лента, кровля складов. Прибыла дополнительная помощь, с огнем пытаются справиться 60 спасателей и 19 единиц техники.

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