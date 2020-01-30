Возле рынка в Темиртау взорвался газовый баллон
Пострадали пять человек.
Фото : ekaraganda.kz30 января 2020, 14:56
30 января в 11.46 часов в Темиртау произошел взрыв газового баллона, который использовали для приготовления пищи, передает zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
В результате произошло возгорание торгово-автомобильного прицепа на площади 12 квадратных метров, расположенного возле здания центрального рынка в 6 микрорайоне города Темиртау.
В результате пожара в больницу с ожогами доставлены 5 пострадавших.
Пожар ликвидирован в 12:12.
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