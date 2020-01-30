Не все субъекты малого и микробизнеса освободили от уплаты КПН и ИПН

Налогами на доход в Казахстане является не только подоходный налог, но и социальный. Поэтому социальный налог также снижен на 100% для тех, на кого распространяется эта норма.

Не все субъекты малого и микробизнеса освобождены от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Об этом сегодня на семинаре по разъяснению нововведений в законодательство в области реабилитации, банкротства и налогообложения рассказала руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства КГД МФ РК Гульмира Смагулова, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 января 2020 года по 1 января 2023 лицам, применяющим специальные налоговые режимы, и признаваемым субъектами малого и микро предпринимательства, уменьшается на 100% сумма КПН, ИПН, специального налогового режима с использованием фиксированного вычета. Это может быть ИПН или КПН.

У нас есть специальный режим для сельхозтоваропроизводителей, если это юридические лица или крестьянские хозяйства, которые применяют специальный налоговый режим с уменьшением на 70% суммы налогов. В этом случае уменьшается КПН (для юрлиц), для крестьян это ИПН. И еще одна норма введена в связи с изменением порядка исчисления налоговых обязательств плательщиков единого земельного налога – освобождение от уплаты единого земельного налога, - сказала Смагулова.

Спикер также отметила, что налогами на доход в Казахстане является не только подоходный налог, но и социальный. Поэтому социальный налог также снижен на 100% для тех, на кого распространяется эта норма.

Субъекты малого и микропредпринимательства определяются в соответствии с Предпринимательским Кодексом. Малый бизнес – индивидуальные предприниматели, юридические лица со среднегодовой численностью наемных работников не более 100 человек. И среднегодовым доходом не свыше 300 тыс. МРП. Микропредпринимательство – численность работников не более 15, среднегодовой доход не свыше 30 тыс. МРП.

Кроме того, есть ограничения по видам деятельности. Налогоплательщики, которые осуществляют банковскую деятельность, недропользователи, оборот наркотических средств-психотропных веществ, производство и реализация подакцизных товаров, розничная реализация подакцизных товаров (бензин, дизтопливо, мазут). Лица, которые осуществляют аудиторскую деятельность, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Всего это перечень из 16 видов деятельности, - продолжила Смагулова.

Она обратила внимание, что норму, снижающую налоговые выплаты, не смогут применять компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.

Под эту норму будут подпадать только те лица, которые осуществляют экспортно-импортные операции в отношении третьих стран. Страны ЕАЭС под эту норму не подпадают. Соответственно те налогоплательщики, кот применяют специальный налоговый режим, являются субъектом малого предпринимательства, или микропредпринимательства, которые подпадают под все эти виды деятельности, если он осуществляет экспортно-импортные операции с РФ, то такое лицо вправе применять данную норму, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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