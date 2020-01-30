В проект "С дипломом в село" включат госслужащих

В настоящее время имеет место нехватка кадров в местных исполнительных органах сельского уровня.

Проект "С дипломом в село" предлагается распространить на государственных служащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Марат Дауешов, презентуя поправки по госслужбе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Проект "С дипломом в село" предлагается распространить на государственных служащих. В настоящее время имеет место нехватка кадров в местных исполнительных органах сельского уровня, - сказал Дауешов.

По его словам, эта поправка по вопросам госслужбы инициированы в целях повышения привлекательности госслужбы на селе, привлечения на госслужбу квалифицированных кадров.

- Инициатива одобрена Резолюцией главы государства от 12 июля 2017 года, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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