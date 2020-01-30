Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В проект "С дипломом в село" включат госслужащих

В настоящее время имеет место нехватка кадров в местных исполнительных органах сельского уровня.

Фото : 24.kz30 января 2020, 15:29

Проект "С дипломом в село" предлагается распространить на государственных служащих. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Марат Дауешов, презентуя поправки по госслужбе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Проект "С дипломом в село" предлагается распространить на государственных служащих. В настоящее время имеет место нехватка кадров в местных исполнительных органах сельского уровня, - сказал Дауешов.

По его словам, эта поправка по вопросам госслужбы инициированы в целях повышения привлекательности госслужбы на селе, привлечения на госслужбу квалифицированных кадров.

- Инициатива одобрена Резолюцией главы государства от 12 июля 2017 года, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты