Что изменилось в жизни казахстанцев в январе 2020 года

Так, с 11 января педагогам в РК присвоен особый статус.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в январе 2020 года, передает zakon.kz.

Образование

С 11 января педагогам в РК присвоен особый статус.

За оскорбление педагога теперь будут штрафовать в размере от 20 до 40 МРП. Также сокращена нагрузка на педагогов, запрещено привлекать их к работам, не связанным с профессиональной деятельностью, требовать отчеты, не предусмотренные законодательством.

Министерство образования установило предельный размер родительской платы за обучение в частных школах.

Водители

Усилена ответственность водителей за езду в нетрезвом виде.

В УК появилась новая статья 345-1. В соответствии с ней, если водитель в нетрезвом состоянии совершит ДТП, в котором другие участники получат травмы средней тяжести, он будет вынужден заплатить штраф в размере до 1000 МРП, либо привлечен к общественным работам на срок до 400 часов, либо ему ограничат свободу на срок до 1 года, либо будет лишен свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет.

Кредиты населения

Банкам запретили начислять и требовать неустойку за обслуживание по беззалоговым потребительским займам по истечении 90 дней просрочки.

Изменен порядок оформления согласия заемщиков на предоставление информации о них в кредитные бюро. Теперь его можно получить как в письменной, так и в электронной форме.

Поддержка малообеспеченного населения

Изменены Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи.

Теперь малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от одного до восемнадцати лет полагается гарантированный социальный пакет. Виды и объем помощи, входящей в гарантированный социальный пакет, определены постановлением правительства.

Перечень видов доходов, учитываемых при исчислении совокупного дохода семьи, претендующей на получение государственной адресной социальной помощи, дополнен еще двумя.

Земля

В РК утверждены Правила рационального использования сельскохозяйственных земель.

Рациональное использование, в частности, включает в себя недопущение существенного снижения плодородия почв и оптимальное использование земли в целях получения необходимых показателей продуктивности.

Медицина

Утверждены новые тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС.

В новой редакции изложены Правила проведения медико-социальной экспертизы.

Список лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2020 год дополнен новыми позициями.

Стандарт организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе изложен в новой редакции. Документ содержит порядок организации медицинской помощи при туберкулезе в форме амбулаторно-поликлинической, стационарозамещающей, стационарной помощи, меры по реабилитации и профилактике заболевания, а также алгоритм диагностики.

Предприниматели

Размеры штрафов за нарушение тишины, в том числе, повторное, для физических лиц не изменились, а для субъектов предпринимательства увеличились в 2 раза.

Иностранная рабочая сила

Уменьшена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Теперь она составляет 3,9% (по сравнению с 4,2% в 2019г.)

Оралманы и переселенцы

Правительство уменьшило региональную квоту приема оралманов до 1 378 и переселенцев до 4 750 человек на 2020 год.

Юристы



С 20 января действуют новые критерии оценки степени риска и проверочные листы для палат юридических консультантов (ПЮКов).

Госзакупки

Самрук-Казына утвердил Перечень товаров, приобретаемых у организаций инвалидов.

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