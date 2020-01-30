Что изменилось в жизни казахстанцев в январе 2020 года
Так, с 11 января педагогам в РК присвоен особый статус.
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в январе 2020 года, передает zakon.kz.
Образование
С 11 января педагогам в РК присвоен особый статус.
За оскорбление педагога теперь будут штрафовать в размере от 20 до 40 МРП. Также сокращена нагрузка на педагогов, запрещено привлекать их к работам, не связанным с профессиональной деятельностью, требовать отчеты, не предусмотренные законодательством.
Министерство образования установило предельный размер родительской платы за обучение в частных школах.
Водители
Усилена ответственность водителей за езду в нетрезвом виде.
В УК появилась новая статья 345-1. В соответствии с ней, если водитель в нетрезвом состоянии совершит ДТП, в котором другие участники получат травмы средней тяжести, он будет вынужден заплатить штраф в размере до 1000 МРП, либо привлечен к общественным работам на срок до 400 часов, либо ему ограничат свободу на срок до 1 года, либо будет лишен свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет.
Кредиты населения
Банкам запретили начислять и требовать неустойку за обслуживание по беззалоговым потребительским займам по истечении 90 дней просрочки.
Изменен порядок оформления согласия заемщиков на предоставление информации о них в кредитные бюро. Теперь его можно получить как в письменной, так и в электронной форме.
Поддержка малообеспеченного населения
Изменены Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи.
Теперь малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от одного до восемнадцати лет полагается гарантированный социальный пакет. Виды и объем помощи, входящей в гарантированный социальный пакет, определены постановлением правительства.
Перечень видов доходов, учитываемых при исчислении совокупного дохода семьи, претендующей на получение государственной адресной социальной помощи, дополнен еще двумя.
Земля
В РК утверждены Правила рационального использования сельскохозяйственных земель.
Рациональное использование, в частности, включает в себя недопущение существенного снижения плодородия почв и оптимальное использование земли в целях получения необходимых показателей продуктивности.
Медицина
Утверждены новые тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС.
В новой редакции изложены Правила проведения медико-социальной экспертизы.
Список лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2020 год дополнен новыми позициями.
Стандарт организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе изложен в новой редакции. Документ содержит порядок организации медицинской помощи при туберкулезе в форме амбулаторно-поликлинической, стационарозамещающей, стационарной помощи, меры по реабилитации и профилактике заболевания, а также алгоритм диагностики.
Предприниматели
Размеры штрафов за нарушение тишины, в том числе, повторное, для физических лиц не изменились, а для субъектов предпринимательства увеличились в 2 раза.
Иностранная рабочая сила
Уменьшена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Теперь она составляет 3,9% (по сравнению с 4,2% в 2019г.)
Оралманы и переселенцы
Правительство уменьшило региональную квоту приема оралманов до 1 378 и переселенцев до 4 750 человек на 2020 год.
Юристы
С 20 января действуют новые критерии оценки степени риска и проверочные листы для палат юридических консультантов (ПЮКов).
Госзакупки
Самрук-Казына утвердил Перечень товаров, приобретаемых у организаций инвалидов.
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