Кадровый резерв корпуса "А" в Казахстане упразднят

В настоящее время в резерве корпуса "А" находятся всего 26 резервистов.

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Марат Дауешов, представляя поправки по вопроса госслужбы в Мажилисе Парламента РК, рассказал, что кадровый резерв корпуса "А" упразднят, передает корреспондент zakon.kz.

Анализ назначений за последние два года свидетельствует, что 66% назначений осуществляются не из кадрового резерва. Это обусловлено тем, что лица, зачисленные в резерв, не всегда отвечают отраслевым потребностям госорганов, - сказал Дауешов.

По его данным, в настоящее время в резерве корпуса "А" находятся всего 26 резервистов.

Последний точечный отбор в кадровый резерв корпуса "А" проводился 2 года назад в 2017 году. Вместе с тем, упразднение данного резерва позволит расширить круг претендентов на должности корпуса "А", а также оперативно заполнять указанные должности. Инициатива одобрена Резолюцией главы государства от 18 ноября 2019 года, - пояснил замглавы Агентства.

Между тем он сообщил, что в законопроекте предлагается включить в стаж период проведения специальной проверки госслужащих.

Это связано с тем, что данные лица фактически исполняют должностные обязанности и на них распространяются все ограничения, предусмотренные для госслужащих. Однако данный период работы не засчитывается в стаж госслужбы, что отрицательно влияет при подсчете стажа госслужбы для назначений на вышестоящие должности, - считает он.

Также, по словам Дауешова, будут оптимизированы, конкурсные процедуры.

В частности, предлагается от трехэтапного конкурсного отбора перейти к двухэтапному, то есть объединить 2-й внутренний конкурс среди госслужащих всех госорганов и общий конкурс. Это позволит сократить время конкурсных процедур на 14 рабочих дней (с 46 до 32 дней - прим.) и повысить оперативность заполнения вакансий, - заключил представитель ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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