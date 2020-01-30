Частный нотариус обещал "развести" с судьей за 5 млн тенге
Процессуальное задержание к нему не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.
Фото : zakon.kz30 января 2020, 15:48
Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное в отношении частного нотариуса Талдыкоргана по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает zakon.kz.
Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 5 млн тенге. Завладел указанными денежными средствами путем обмана и злоупотребления его доверием, под предлогом передачи судьям Талдыкорганского городского суда за положительное решение по гражданскому делу, - рассказали в Антикоррупционной службе.
Процессуальное задержание к нему не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.
Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005098-a2e03a7c6be0ea064d324656a01ec28b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...