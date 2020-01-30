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Частный нотариус обещал "развести" с судьей за 5 млн тенге

Процессуальное задержание к нему не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.

Фото : zakon.kz30 января 2020, 15:48

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное в отношении частного нотариуса Талдыкоргана по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает zakon.kz.

Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 5 млн тенге. Завладел указанными денежными средствами путем обмана и злоупотребления его доверием, под предлогом передачи судьям Талдыкорганского городского суда за положительное решение по гражданскому делу, - рассказали в Антикоррупционной службе.

Процессуальное задержание к нему не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.


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