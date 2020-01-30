Многодетных госслужащих освободят от обязательной ротации

Зачастую многодетным родителям приходится отказываться от занимаемых руководящих должностей, подлежащих обязательной ротации.

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Марат Дауешов, представляя поправки по вопросам госслужбы в Мажилисе Парламента РК, рассказал, что предлагается освободить от обязательной ротации госслужащих, являющихся многодетными родителями, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Дауешова, данная норма позволит повысить их социальную защищенность.

Как правило, наличие четверых и более детей затрудняет переезд. В связи с этим, зачастую многодетным родителям приходится отказываться от занимаемых руководящих должностей, подлежащих обязательной ротации, - сказал он.

На сегодня ротации подлежат заместители председателей комитетов, руководители структурных (С-1) и территориальных подразделений (С-О-1) центральных госорганов, а также руководители управлений акиматов (D-O-1).

Тем временем предлагаемые поправки содержат еще ряд новелл. В частности, предлагается ввести запрет на увольнение в связи с переходом на другую госдолжность лиц, в отношении которых рассматривается ответственность за коррупционное правонарушение либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Аналогичное ограничение в действующем законе предусмотрено для увольнения по собственному желанию и направлено на пресечение увода от ответственности лиц, совершивших правонарушения, - подчеркнул представитель Агентства.

Также еще одно предложение касается установления по решению Президента квалификационных требований к отдельным политических должностям.

В настоящее время к политическим должностям квалификационные требования не устанавливаются. В связи с чем, должность может занять лицо, не обладающее достаточным опытом работы. Эти поправки выработаны во исполнение поручения Администрации Президента от 13 октября 2019 года, - уточнил он.

Помимо этого, в законопроекте содержатся нормы, направленные на устранение правовых пробелов и коллизий, приведение в соответствие с другими законами. Так, с учетом переименования АДГСПК в АДГС вносятся соответствующие поправки в законы "О национальной безопасности РК" и "О Высшем Судебном Совете РК". Кроме того, нормы закона о госслужбе приводятся в соответствие с законом "Об общественных объединениях".

В целом, проектом закона вносятся поправки в 1 Кодекс и 4 закона.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также затрат из государственного бюджета, - заключил Дауешов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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