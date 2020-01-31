Редкие кадры животных показал алматинский фотограф

Фотограф успел подружиться со многими обитателями зоопарка.

Михаил Сорокоумов увлекается фотографией с 14 лет. Его учителями стали Владимир Иванович Непомнящий в Республиканской станции юных техников и казахстанский фотограф, фотокорреспондент АПН Юрий Иванович Куйдин. Как любой крупный фотохудожник, Михаил Сорокоумов не замыкается в рамках одной темы. Ему интересна жизнь во всем ее разнообразии – картины природы, будни большого города, портреты людей разных социальных групп и возрастов – все это находит отражение в его творчестве. Но в последние годы у него собралась большая коллекция редких кадров животных, передает zakon.kz.

Непосредственно съемкой животных 65-летний Михаил Сорокоумов начал активно заниматься с ноября 2012 года, когда заступил на пост пресс-секретаря Алматинского зоопарка.

филин-ночной призрак

За это время фотограф успел подружиться со многими обитателями зоопарка, животные узнают Михаила по запаху и очень рады каждой встречи с ним.

азиатский леопард позирует

Каждое утро, в любую погоду, Михаил Сорокоумов приезжал и продолжает приезжать в зоопарк, чтобы сфотографировать животных.

азиатский леопард, серьезное предупреждение

- Я стараюсь поймать в кадр наиболее интересные моменты. За годы работы в зоопарке я уже знаю характер, повадки каждого жителя зоопарка, но нередко случалось так, что по плану шел фотографировать, например, верблюда, а по пути замечал, что, например, может получиться еще интересный кадр на озере с фламинго, - рассказал Михаил Сорокоумов.

фламинго, отражение

белый носорог, догонялки

Объектив его фотоаппарата запечатлел, например, измерение огромного питона по имени Сетка 2003 года рождения, который живет в Алматинском зоопарке. Его длина в 2018 году превысила 5 метров.

та самая Сетка

среднеазиатская кобра, взгляд

Фотограф подмечает любую деталь, например, верблюжью моду, или догонялки с носорогом.

одногорбый верблюд, весенняя мода

В 2018 году Михаил собрался было на пенсию, но не смог долго сидеть дома и вернулся в зоопарк просто как фотограф.

белый лев, нежность

кубинский крокодил, обед

Сорокоумов признался, что "так ему даже больше нравится".

белый мишка

32 работы Сорокоумова, объединенные темой "С любовью к братьям меньшим", стали частью выставки "Город в фотографиях", организованной отделом комплектования документами личного происхождения, аудио-визуальной и фото-документацией" Госархива Алматы, в связи с новыми поступлениями фотоматериалов в госархив.

открытие фотовыставки

Первую выставку Сорокоумов передал еще в 2017 году, тогда более 50 снимков.

ориксы, смертельная схватка

харза!

Также на выставке "Город в фотографиях" выставлены работы фотографа Владимира Шургаева в честь его 85-летия.

Подготовил Альберт Ахметов

Фото Михаила Сорокоумова

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