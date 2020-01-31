Редкие кадры животных показал алматинский фотограф
Фотограф успел подружиться со многими обитателями зоопарка.
Михаил Сорокоумов увлекается фотографией с 14 лет. Его учителями стали Владимир Иванович Непомнящий в Республиканской станции юных техников и казахстанский фотограф, фотокорреспондент АПН Юрий Иванович Куйдин. Как любой крупный фотохудожник, Михаил Сорокоумов не замыкается в рамках одной темы. Ему интересна жизнь во всем ее разнообразии – картины природы, будни большого города, портреты людей разных социальных групп и возрастов – все это находит отражение в его творчестве. Но в последние годы у него собралась большая коллекция редких кадров животных, передает zakon.kz.
Непосредственно съемкой животных 65-летний Михаил Сорокоумов начал активно заниматься с ноября 2012 года, когда заступил на пост пресс-секретаря Алматинского зоопарка.
филин-ночной призрак
За это время фотограф успел подружиться со многими обитателями зоопарка, животные узнают Михаила по запаху и очень рады каждой встречи с ним.
азиатский леопард позирует
Каждое утро, в любую погоду, Михаил Сорокоумов приезжал и продолжает приезжать в зоопарк, чтобы сфотографировать животных.
азиатский леопард, серьезное предупреждение
- Я стараюсь поймать в кадр наиболее интересные моменты. За годы работы в зоопарке я уже знаю характер, повадки каждого жителя зоопарка, но нередко случалось так, что по плану шел фотографировать, например, верблюда, а по пути замечал, что, например, может получиться еще интересный кадр на озере с фламинго, - рассказал Михаил Сорокоумов.
фламинго, отражение
белый носорог, догонялки
Объектив его фотоаппарата запечатлел, например, измерение огромного питона по имени Сетка 2003 года рождения, который живет в Алматинском зоопарке. Его длина в 2018 году превысила 5 метров.
та самая Сетка
среднеазиатская кобра, взгляд
Фотограф подмечает любую деталь, например, верблюжью моду, или догонялки с носорогом.
одногорбый верблюд, весенняя мода
В 2018 году Михаил собрался было на пенсию, но не смог долго сидеть дома и вернулся в зоопарк просто как фотограф.
белый лев, нежность
кубинский крокодил, обед
Сорокоумов признался, что "так ему даже больше нравится".
белый мишка
32 работы Сорокоумова, объединенные темой "С любовью к братьям меньшим", стали частью выставки "Город в фотографиях", организованной отделом комплектования документами личного происхождения, аудио-визуальной и фото-документацией" Госархива Алматы, в связи с новыми поступлениями фотоматериалов в госархив.
открытие фотовыставки
Первую выставку Сорокоумов передал еще в 2017 году, тогда более 50 снимков.
ориксы, смертельная схватка
харза!
Также на выставке "Город в фотографиях" выставлены работы фотографа Владимира Шургаева в честь его 85-летия.
Подготовил Альберт Ахметов
Фото Михаила Сорокоумова
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