Мамин провел встречи с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации

Глава правительства призвал руководство "Amazon Web Services" к развитию сотрудничества по подготовке кадров с Astana IT University, а также реализации проектов на базе Astana IT Hub.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречи с представителями зарубежных деловых, правительственных и экспертных кругов в области цифровизации и инноваций, прибывшими в Алматы для участия в форуме "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики", передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

На встрече с директором по трансформации правительства "Amazon Web Services" Л. Максвеллом глава правительства призвал руководство компании к развитию сотрудничества по подготовке кадров с Astana IT University, а также реализации проектов на базе Astana IT Hub.

В ходе переговоров с директором Государственной цифровой службы Великобритании К. Фергюсоном рассмотрены вопросы обмена опытом по цифровизации сферы оказания государственных услуг, налоговой системы, интеграции информационных систем государственных органов, а также подготовки и повышения квалификации IT-специалистов.

На встрече со старшим советником по инновациям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) К. Фабианом обсуждены перспективы открытия в Казахстане регионального хаба ЮНИСЕФ по реализации инициативы GIGA, направленной на обеспечение среднеобразовательных школ высокоскоростным доступом к интернету и развитию инновационных стартапов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!