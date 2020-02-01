Языковые страсти в Украине, сделка века и тайна авиакатастрофы в Афганистане – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

В Чечне задержали 25 человек за распространение коллажа с изображением человека, похожего на Рамзана Кадырова. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трамп раскрыл детали "сделки века", которая должна положить конец палестино-израильскому конфликту. Финансовые органы Китая выделили около 3,9 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. В Афганистане разбился самолет, принадлежавший ВВС США. В Иране пассажирский авиалайнер после посадки выкатился на городскую улицу. Жительница Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине, а в Самарской области задержали женщину-депутата, заказавшую убийство мужа. Экс-капитан столичного хоккейного клуба "Барыс" решил стать кандидатом в мэры американского города. В парламент Турции будет внесен законопроект, который позволит насильникам малолетних девочек до 18 лет, жениться на своих жертвах, чтобы избежать наказания. Произошло и немало других событий, заслуживающих внимания. Обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном zakon.kz.

Новости ближнего зарубежья

Источник фото: kavkazr.com

В понедельник СМИ сообщили, что в нескольких городах Чечни задержали 25 человек за распространение коллажа с изображением человека, похожего на Рамзана Кадырова. Как сообщают источники, среди задержанных есть и подростки школьного возраста. Причем полицейские забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей. Всех доставили в ИВС отдела МВД по Шалинскому району, где они провели ночь. При этом полицейские не оформили протоколы задержания. По информации журналистов, задержанных подвергают избиениям.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе расширенного заседания коллегии МВД республики ответил на сообщения о задержаниях 25 человек за распространение фотоколлажа, на котором он изображен в образе православного священника. "Я их считаю шайтанами - без чести, без религии, без морали, без ничего", - высказался глава Чечни об авторах сообщений. По его мнению, власти республики сами знают, чего хочет народ и что они должны делать для людей. Глава Чечни также рассказал, что в СМИ преувеличивают информацию о происходящем в республике.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил Зеленский. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году". В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.

Между тем Управление Национальной полиции Украины по Черниговской области возбудило уголовное дело из-за советской символики и портретов коммунистических лидеров в одном из ресторанов города Прилуки. Дело возбудили по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики". Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. В Украине с мая 2015 года действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В соответствии с законом уже переименовали почти тысячу городов и более 50 тысяч улиц.

Также в Украине компания-перевозчик уволит водителя, отказавшегося в ходе рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу. Представители перевозчика принесли свои извинения и заверили, что это первый подобный случай в их работе. В компании также пообещали компенсировать девушкам стоимость билетов. Ранее украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась на водителя автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке во время рейса из Луцка в Киев. Девушка добавила, что водитель предложил ей поинтересоваться у других пассажиров, выключать ли сериал. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну. В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.

Между тем, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала о нарушении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе касательно пересмотра закона о госязыке. "Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране", – подчеркнула Лукаш. "Наших детей поделили на три сорта по языку (закон "Об общем среднем образовании". – Прим. ред.). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные",– заявила она. Экс-министр юстиции Украины призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, "где каждый бы носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных".

Геополитика и экономика

Источник фото: iz.ru

Во вторник зарубежные СМИ сообщили о плане Израиля и США, который должен положить конец палестино-израильскому конфликту. Так называемая "сделка века", детали которой вскоре планирует раскрыть президент США Дональд Трамп, предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир. Об этом рассказали близкие к американскому лидеру источники. По их информации, большую часть Западного берега реки Иордан могут сдать Израилю. Это будет означать, что мировой общественности и Палестине придется признать оккупацию района легитимной. Отмечается, что палестинская сторона может выступить против плана, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов.

В тот же день Трамп раскрыл детали "сделки века" между Израилем и Палестиной. Он заявил, что Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования. "Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он готов поддержать мое видение в качестве основы для прямых переговоров... с палестинцами, что является историческим прорывом", - сказал он. Трамп добавил, что новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке предусматривает сосуществование израильского и палестинского государств.

В среду СМИ сообщили, что глава Палестины Махмуд Аббас выступит на заседании Совбеза ООН по поводу "сделки века" президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал палестинский постпред при ООН Рияд Мансур. По его словам, Палестина намерена внести проект резолюции против предложения Трампа. Мансур пояснил, что страна вместе с ее союзниками постарается представить сильнейшую позицию и получить наибольшее количество голосов в ее пользу. Аббас также намерен воспользоваться визитом в ООН в Нью-Йорке. Он хочет донести до международного сообщества позицию Палестины, настроенной против "нападения на национальные права палестинского народа со стороны администрации Трампа", пояснил постпред ООН.

Между тем США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс". Накануне Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине. Поводом для ограничений стало проведение выборов в Крыму в 2019 году. Персональные санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.

Также стало известно, что финансовые органы Китая выделили около 3,9 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. "В соответствии со стратегией ЦК КПК и Госсовета финансовые органы всех инстанций активно поддерживают работу по профилактике и контролю за вспышкой заболевания. По состоянию на 29 января 2020 года 17.00 (12.00 мск - ред.) все финансовые учреждения совокупно направили 27,3 миллиарда юаней (около 3,9 миллиарда долларов) вспомогательных средств на профилактику и контроль", - говорится в сообщении минфина.

Авиакатастрофа в Афганистане

Источник фото: riafan.ru

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана. Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни. На борту находились 83 человека.

Также местные СМИ сообщили, что пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines, потерпевший крушение в афганской провинции Газни, принадлежал афганской армии. По данным очевидцев, первыми к упавшему самолету прибыли боевики радикального движения "Талибан" (Запрещенная организация в Казахстане), которые попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар. По официальной информации, район, в котором упал самолет, контролируется боевиками "Талибана".

А чуть позже в авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли появившуюся ранее в местных СМИ информацию о крушении самолета на востоке Афганистана. "Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Все рейсы выполняются без происшествий", - отметили в компании. Вместе с тем в афганских СМИ продолжали появляться сообщения о крушении. Так, одно из агентств пишет, что речь идет о рейсе из Герата в Дели, на борту которого находились 110 человек.

Позже стало известно, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США. Он относился к типу E-11A, представляющему собой узел связи и ретранслятор, созданный на базе гражданского лайнера Bombardier BD-700 Global Express.

Эту информацию в своем Twitter подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт. "Самолет разбился сегодня в провинции Газни. Причины случившегося расследуются, однако сейчас нет никаких признаков того, что инцидент стал следствием действий противника", - сообщил Леггетт. Представитель американского командования добавил, что сообщения талибов о причастности к катастрофе "являются фальшивкой". Ранее ответственность за уничтожение машины взяла на себя группировка "Талибан" (запрещенная в Казахстане организация). Ее представитель Забиулла Муджахид заявил Reuters, что самолет, на борту которого находились американские офицеры, был сбит в провинции Газни. При этом он не уточнил, как это произошло.

ЧС и криминал

Источник фото: TMZ

Американский баскетболист Коби Брайант разбился на своем вертолете в Лос-Анджелесе. Всего на борту находились пять человек. Причины катастрофы пока не ясны. Портал TMZ опубликовал фотографии с места крушения. Спортсмену был 41 год. Всю свою профессиональную карьеру он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс". Он выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд. Его называют одним из величайших игроков НБА. У спортсмена осталось четверо детей - Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился на городскую улицу. Инцидент произошел утром 27 января в аэропорту города Махшехр, куда лайнер прилетел из Тегерана. На его борту находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку. Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента.

В четверг в аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. Пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет. Женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. Вскоре была установлена личность женщины, угрожающей взорвать самолет в Домодедово, - это 35-летняя Антонина Полодиянцева. Женщина кричала и плакала, пыталась позвонить в МЧС. По информации Baza, женщина была доставлена в линейный отдел внутренних дел. Ее опрашивали сотрудники ФСБ и МВД.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне. До настоящего момента ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном. "Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", - сообщил представитель ВОЗ. На тот момент за пределами материкового Китая случаи заражения были зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

В четверг Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. По данным ВОЗ, на тот момент в мире заболели уже 7 834 человека. Большинство - в Китае — 7 736 случаев. Эксперты подтвердили восемь фактов передачи вируса от человека к человеку. Организация также рекомендовала присвоить временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а вирусу- временное имя "2019-nCoV".

Между тем ученые из австралийского научного института успешно вырастили новый коронавирус. Это обеспечит международные лаборатории важной информацией для борьбы с нынешней вспышкой. Как сообщили в институте Доэрти в Мельбурне, вирус был выращен из образца, взятого у одного из заболевших. Это первый случай выращивания этого типа коронавируса за пределами Китая. Вирус будет использоваться для выявления заболевания в Австралии, его также передадут в лаборатории, которые сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения.

Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Как сообщает Lenta.ru, инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Ночью, когда муж и трое старших детей дети спали, у женщины начались преждевременные роды. После этого она постирала новорожденного малыша, а затем заявила, что он появился на свет мертвым. По словам соседей, полицию в квартиру вызвал супруг женщины: утром он встал, чтобы собрать детей в школу и садик, и увидел жену в крови. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области женщину-депутата, заказавшую убийство мужа. По информации Следственного комитета России (СКР), 44-летняя депутат думы города Чапаевска организовала убийство супруга вместе со своей знакомой, чтобы завладеть его деньгами и имуществом. После передачи денежных средств предполагаемому киллеру, подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Вооруженные силы и ВВС Мексики задержали частный самолет почти с тонной наркотического вещества на борту, предположительно, летевший из Аргентины. Подозрительный самолет, был замечен в воздушном пространстве Мексики. За ним были направлены самолеты ВВС. Пилоты самолета заметили преследование и были вынуждены совершить посадку на аэродроме одного из поселков. Военнослужащие проверили воздушное судно, и нашли на его борту 32 пакета с белым веществом, похожим на кокаин. В общей сложности вес обнаруженного вещества достигал почти тонны. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков может доходить до 225 миллионов мексиканских песо (около 12 миллионов долларов). В результате операции были задержаны два гражданина Боливии.

Общество

Источник фото: khl.ru

Экс-капитан столичного хоккейного клуба "Барыс" и сборной Казахстана Брэндон Боченски решил стать кандидатом в мэры американского города с населением более 50 тыс. человек. О старте своей предвыборной кампании хоккеист сообщил на своей странице в Instagram. "Я люблю Гранд-Форкс и я счастлив служить моему обществу. Пожалуйста, поддержите мою кампанию на пост мэра", - написал Боченски. Добавим, что Боченски повесил коньки на гвоздь в 2019 году и сразу переехал в Гранд-Форкс. Хоккеист добавил, что влюбился в Гранд-Форкс чуть менее 20 лет назад, когда с 2001 по 2004 год играл за команду местного университета и учился по специальности "финансовый менеджмент".

Принц Чарльз и его сын Уильям, герцог Кембриджский, задумали вернуть принца Гарри и его жену Меган Маркл обратно в Великобританию. Отец принца Гарри Чарльз и его брат Уильям отметили, что королевская семья готова предоставить герцогам Сассекским комфортные условия проживания в Великобритании, где их не потревожат фоторепортеры. На данный момент герцоги Сассекские проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 664 миллиона рублей по текущему курсу). По данным The Times, там пара находится под пристальным вниманием фоторепортеров. Отмечается, что журналисты даже пытались тайно запечатлеть Гарри и Маркл внутри их дома, используя камеры с большим зумом.

В парламент Турции будет внесен законопроект, который позволит насильникам малолетних девочек до 18 лет, жениться на своих жертвах, чтобы избежать наказания. Так называемый законопроект "выйти замуж за насильника" будет представлен на обсуждение в парламент Турции в конце января. Критики утверждают, что предлагаемый закон узаконивает изнасилование, детские браки и допускает изнасилование и сексуальную эксплуатацию детей. Оппозиционные депутаты также осудили законопроект, предупредив, что такой закон приведет к принуждению девочек к браку против их воли, а также к поощрению жестокого обращения.

Канадская каноистка, 11-кратная чемпионка мира Лоренс Венсан-Ляпоинт, ранее попавшаяся на допинге, смогла доказать, что запрещенное вещество лигандрол попало в ее организм во время "интенсивного обмена жидкостями" с ее бывшим парнем. Чтобы проверить ее версию эксперты взяли на анализ волос молодого человека, и экспертиза подтвердила наличие лигандрола в его организме. Таким образом, она доказала случайность попадания в ее организм запрещенного вещества и теперь сможет принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

Подготовил Владимир Демидов

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