Сколько могут платить родители за обучение в частных школах РК

Государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования составил 27 059 855 000 тенге.

Министр образования и науки РК своим приказом от 22 января 2020 года утвердил государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования, а также предельный размер родительской платы за обучение, передает zakon.kz.

Так, государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования составил 27 059 855 000 тенге.

Предельный размер родительской платы за обучение в частных средних школах, получающих государственный образовательный заказ и реализующих:

- общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, - в размере 1 200-кратного месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года (3 181 200 тенге);

- самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, - в размере 2 400-кратного месячного расчетного показателя (6 362 400 тенге).

1 МРП в 2020 году составляет 2 651 тенге.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (24 января).

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