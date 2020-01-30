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В Пекине запретили браки в "красивую" дату

02.02.2020 - сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "я люблю тебя, люблю тебя".

Фото : newsone.ua30 января 2020, 16:16

Власти Пекина отменили проведение церемоний прощания с умершими и регистрации браков, назначенные на 2 февраля, из-за вспышки коронавируса, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство China News.

Решение о временном прекращении прощальных церемоний в "красивую" дату заявил глава управления гражданской администрации Пекина Ли Ваньцзюн.

Сейчас в Пекине 12 похоронных бюро, они прекратили проводить прощальные церемонии. Потому что, согласно предварительной записи, на каждую прощальную церемонию собиралось несколько десятков человек, максимально – более ста человек, такие масштабные собрания не способствуют борьбе со вспышкой вируса, – сказал он.

То же самое ждет и желающих расписаться.

С одобрения правительства города, все органы, регистрирующие брак в городе, отменяют регистрацию браков, запланированных на 2.02.2020, – приводит агентство текст заявления властей города.

Дата 02.02.2020 считается востребованной для регистрации брака в Китае, потому что сочетание этих цифр, которые в китайском языке созвучны с фразой "я люблю тебя, люблю тебя", встречается "раз в тысячу лет".

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце прошлого года случилась первая вспышка заболевания.

Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 170 человек, заразились 7711.


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