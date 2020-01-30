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Угнанный в Крыму Lexus нашли в Актобе

Автомашина Lexus GS300 изъята и возвращена владелице.

Фото : Колеса30 января 2020, 16:18

В конце 2019 года у гражданки Российской Федерации угнали машину Lexus GS300. Хозяйка авто самостоятельно начала поиски через объявления о продаже машин и нашла свою на актюбинском сайте, передает Polisia.kz.

Спустя несколько дней она приехала в Актобе и обратилась в Департамент полиции. Оперативники под видом покупателей через сайт колеса.кз вышли на подозреваемого жителя города. С ним в тот же день назначили встречу для якобы осмотра и дальнейшего приобретения машины. При встрече подозреваемого задержали и доставили в Департамент полиции области.

Как рассказал парень, накануне он обменял "ключ на ключ" свой пригнанный из Армении Mercedes на Lexus. О криминальном прошлом авто он не знал.

Автомашина Lexus GS300 изъята и возвращена владелице. На сегодняшний день проводятся оперативные мероприятия на установление подозреваемых в угоне лиц.

По возвращению в Крым пострадавшая написала на блог министра внутренних дел Республики Казахстан Е. Тургумбаева слова благодарности в адрес актюбинских полицейских, а именно следователя Адилета Адилбайулы и оперуполномоченного Арыстана Калиева. Она отметила высокий профессионализм полицейских и доброжелательное отношение.


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