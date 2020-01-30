Вице-министру культуры и спорта сделали замечание за повторяющийся доклад
Во время доклада на коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год сказали, что нужно озвучивать только важные моменты работы министерства.
Фото : primeminister30 января 2020, 16:29
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев сделал замечание вице-министру культуры и спорта Нуркисе Дауешову за повторяющийся доклад, передает корреспондент zakon.kz.
- Нуркиса, нужно соблюдать регламент и мы ведь договорились, что вы не повторяете то, уже сказала министр, - сказал Сапарбаев, обращаясь к вице-министру.
Он добавил, что нужно озвучивать только важные моменты работы министерства.
Если вы будете все перечислять и повторять сказанное министром, мы будем сидеть здесь до утра, - отметил зампремьера.
Айша Тулеубекова , Нур-Султан
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