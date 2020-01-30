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Вице-министру культуры и спорта сделали замечание за повторяющийся доклад

Во время доклада на коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год сказали, что нужно озвучивать только важные моменты работы министерства.

Фото : primeminister30 января 2020, 16:29

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев сделал замечание вице-министру культуры и спорта Нуркисе Дауешову за повторяющийся доклад, передает корреспондент zakon.kz.

- Нуркиса, нужно соблюдать регламент и мы ведь договорились, что вы не повторяете то, уже сказала министр, - сказал Сапарбаев, обращаясь к вице-министру.

Он добавил, что нужно озвучивать только важные моменты работы министерства.

Если вы будете все перечислять и повторять сказанное министром, мы будем сидеть здесь до утра, - отметил зампремьера.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан


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