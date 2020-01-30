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Россия закрывает границы на Дальнем Востоке

Это сделано в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

Фото : mordovmedia.ru30 января 2020, 16:31

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, передает ТАСС.

Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ"], - сказал премьер, открывая заседание правительства.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в Ухане. К утру четверга количество заболевших превысило 7,7 тыс., не менее 170 человек умерли.


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