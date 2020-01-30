Неподготовленные люди не смогут стать заместителями министров и акимов

Политические должности не предусматривали каких-либо квалификационных требований.

В настоящее время к политическим должностям квалификационные требования не устанавливаются. В связи с чем должность может занять лицо, не обладающее достаточным опытом работы. Эти поправки выработаны по поручению Администрации Президента от 13 октября 2019 года. Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Марат Дауешов пояснил, как закроют лазейку для неподготовленных людей, передает zakon.kz.

Сейчас мы столкнулись с тем, что бывают такие случаи, когда на политические государственные должности попадают не совсем подготовленные люди, не обладающие достаточным опытом работы и квалификацией, поэтому сейчас мы планируем внедрить эти квалификационные должности для таких должностей, как заместители акимов областей и заместителей министров. Это будет первый шаг. Далее это все будет делаться по решению президента, на какие должности будет распространяться эта норма, а на какие не будет, это все по решение главы государства, - сказа Марат Дауешов.

Он добавил, что политические должности не предусматривали каких-либо квалификационных требований. Напротив, для административных всегда были квалификационные требования, а для должностей корпуса «А» вообще есть специальные квалификационные очень жесткие требования.

Оксана Скибан

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