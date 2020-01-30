Казахстанско-китайскую границу пересекли 20 515 человек за 24 дня

В Казахстане госпитализировали 54 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них уже в 16 случаев диагноз не подтвержден и с улучшением пациенты выписаны – Биртанов.

За 24 дня казахстанско-китайскую границу пересекли 20 515 человек. Из них 19 989 казахстанцев, 526 - иностранные граждане. Все они находятся под наблюдением санитарной службы Казахстана. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге, передает корреспондент Zakon.kz.

6 января Минздрав принял дополнительные усиленные меры по защите населения от возможного распространения коронавирусной инфекцией. По поручению президента РК создана комиссия, разработан и реализуется план специальный план мероприятий по защите населения. Это усиление санитарной защиты населения на границе РК и КНР.

На период с 6 января через границу прошло 20 515 человек, из них 19 989 -казахстанцы, 526 - иностранные граждане. Все они проводят специальную санитарную проверку, в том числе термометрию, регистрируются. С ними контакт есть, мы мониторим их здоровье. Мы разослали СМС-сообщения всем прибывшим и просим их следить за своим здоровьем и просим в случае повышения температуры обращаться в медучреждения по месту жительства, - сказал министр.

В Казахстане за это время было госпитализировано 54 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них в 16 случаев диагноз не подтвердился, с улучшением состояния здоровья пациенты выписаны.

На сегодня в стационарах, инфекционных больницах у нас находится 38 человек. В особых условиях максимального санитарного наблюдения. Продолжаются диагностические мероприятия. На сегодня на базе научного национального центра особо опасных инфекций в Алматы совместно с национальным центром биотехнологий по методике ВОЗ налажена диагностика коронавируса. На данный момент исследования проводятся, по результатам мы будем корректировать лечение, - добавил Биртанов.

Всего на данный момент в мире зарегистрировано 7711 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 170 их них с летальным исходом. Есть более 100 выздоровевших пациентов. В мире 90 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 17 странах мира.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!