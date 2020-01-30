Казахстан примет меры по реализации рекомендации ВОЗ после их публикации

Насчет слухов обнаружения коронавирусов в ЗКО, Семее, Алматы, ВКО. Мы мониторим пациентов как на дому - прибывших, так и в медучреждении. Ни одного человека с таким диагнозом нет - Биртанов.

Казахстан примет меры по реализации рекомендации Всемирной организации здравоохранения после их публикации. Планируется, что они станут известны после заседания Комитета ВОЗ, которое проходит в эти минуты, передает корреспондент zakon.kz.

Вчера у меня состоялись переговоры с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесус. Он вернулся в Женеву после поездки в КНР. Сегодня в 16:30 будет заседание комитета ВОЗ по данной ситуации. Мы ждем официальную информацию, после этого мы примем меры по реализации рекомендаций ВОЗ, - сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге в столице Казахстана.

Он также отметил, что весь план мероприятий, принятых правительством РК, в полной мере реализуется, меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принимаются. Ситуация находится под контролем у правительства и Минздрава. А потому попросил граждан соблюдать спокойствие.

Насчет слухов обнаружения коронавирусов в ЗКО, Семее, Алматы, ВКО. Мы мониторим пациентов как на дому прибывших, так и в медучреждении. Ни одного человека с таким диагнозом у нас нет. К сожалению, сегодня очень много фэйковой информации распространяется. Просим не рассылать непроверенную информацию, не цитировать случайных людей. Всю информацию мы предоставляем на страницах Минздрава, санитарной службы, по телефонам горячей линии, в оперативном центре, - сказал министр.

Он выделил и основные вопросы, поступающие в Минздрав от населения. Так, например, пришел запрос обеспечить всех прибывающих в казахстанские аэропорты пассажиров медицинскими масками.

Сейчас мы рассматриваем этот вопрос. Мы в год потребляем около 2 млн масок. Сейчас мы закупили дополнительно 5 млн масок и считаем, что этого вполне достаточно. Но кроме того, с резервной целью мы ведем переговоры о возможности покупки дополнительного количества масок как у отечественных, так и зарубежных производителей, - ответил он.

Минздрав отработал и сигнал населения о завышении цен на маски.

Мы поговорили с акиматами и будем проводить работу с владельцами аптек по недопущению повышения цен на маски и другие медикаменты и изделия, - сообщил Биртанов, и поблагодарил отечественных производителей, которые с пониманием отнеслись к ситуации и развернули дополнительные мощности.

Еще один частый вопрос от населения, по словам Биратнова, – "можно ли заразится через слизистую глаз?"

Хочу сказать, что есть общепринятые санитарные нормы и если руки грязные – любая инфекция может передаваться. Поэтому самое главное правило – частая санитарная обработка рук, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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