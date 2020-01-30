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Запретят ли казахстанским чиновникам лечиться и учиться за рубежом

В Агентстве по делам госслужбы считают, что не имеют права ограничивать в учебе и лечении госслужащих.

Фото : ecvdo.ru30 января 2020, 17:20

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Марат Дауешов прокомментировал вопрос, собираются ли в Казахстане ограничивать государственных служащих в лечении или обучении за рубежом, передает корреспондент zakon.kz.

Я считаю, что это нарушение прав человека. Человек, где ему нужно, там он и должен лечиться, его нельзя ограничивать в вопросах здравоохранения. Я считаю, что это нарушение прав человека, - сказал Дауешов.

По его словам, в Казахстане до запретов и ограничений в этом вопросе не дойдет.

Поэтому у нас мы до этого не дойдём, чтобы ограничивать его именно конкретными каким-то-то медицинскими учреждениями или определенной какой-то страной. Где-то в каких-то странах лучше лечат определенные болезни, в другие странах – еще какие-то другие болезни лечат лучше. Поэтому человек вправе выбирать, где ему получать медицинское обслуживание, - указал замглавы ведомства.

Как сообщалось ранее, в России идут разговоры по поводу запрета российским чиновникам ездить на лечение и обучение за рубеж.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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