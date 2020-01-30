185 мероприятий, посвященных юбилею Абая, прошли в павлодарских библиотеках

Первокурсники художественного колледжа нарисовали портрет Абая и различные сцены из его произведений.

В рамках акции "День Абая - в библиотеке" в областной библиотеке имени С. Торайгырова открылся уголок "Абай алаңы", передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В произведениях Абая можно увидеть скорбь и грусть казахского народа. Каждый казах должен поддерживать справедливость, бояться невежества, защищать свободу, болеть Абаем. Только тогда мы будем духовно чисты, - сказал абаевед, лауреат Международной премии "Рух", поэт и певец Ыклас Олжай. На церемонии открытия были исполнены песни Абая, его стихи были прочитаны на казахском, корейском, немецком, русском, английском языках.

Первокурсники художественного колледжа нарисовали портрет Абая и различные сцены из его произведений.

Специально к мероприятию участники проекта "Тіл керуені" областного центра "Ана тiлi" и его руководитель Шолпан Кинжикова изготовили торт с портретом Абая.

В рамках празднования 175-летия гениального мыслителя для трудов Абая мы подготовили специальное место в нашей библиотеке, - сказала директор библиотеки Шолпан Шахметова. - Здесь много ценных работ, одна из них - роман Мухтара Ауэзова "Абай", изданный в 1945 году. Кроме этого, есть книга, подписанная внуком Абая Ахатом Кудайбердыевым.

По словам Шолпан Шахметовой, во всех библиотеках области стартовали культурные мероприятия, посвященные великому поэту и мыслителю.

Напомним, что областная библиотека имени С. Торайгырова проводит акцию "Абай в каждом доме".

Жителям и гостям города, которые наизусть читают произведения Абая, дарят книги со стихами и "Словами назидания" поэта. Стоит отметить, что в библиотеках области в рамках акции "День Абая - в библиотеке" прошло 185 мероприятий.

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