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У Adidas отобрали две полоски

Юридическое разбирательство длилось 23 года.

Фото : 24.kz30 января 2020, 17:35

Шведский производитель одежды H&M отсудил у немецкой компании Adidas логотип с изображением двух полосок, сообщает Lenta.ru со ссылкой на нидерландское издание Business Insider.

Слушание состоялось 28 января в Гааге. Суд постановил, что H&M разрешается продавать одежду, на которую нанесены две линии, поскольку их пропорции отличаются от трех фирменных полосок на вещах Adidas.

Отмечается, что юридическое разбирательство между двумя компаниями длилось 23 года.

Представители Adidas заявили, что дизайн вертикальных линий на одежде для фитнеса H&M напоминает "трехполосный" отличительный знак, который исторически ассоциируется с немецким спортивным брендом. В компании посчитали, что такое сходство может вызвать путаницу среди покупателей. Проведенный Adidas опрос показал, что 24 процента потребителей действительно путают одежду двух производителей.

В январе 2020 года самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер и ее сестру Кендалл обвинили в плагиате дизайна нижнего белья. Немецкая компания Klauber Bros, созданная в 1859 году, подала судебный иск на сестер Дженнер за то, что они скопировали их кружевной узор без разрешения. По данным производителя, речь идет о трусах и шелковой комбинации бренда Kendall&Kylie. Компания потребовала прекратить продажу вышеуказанных комплектов.


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