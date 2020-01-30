Назначен аким района "Байконур" в Нур-Султане

Им стал Нурсагатов Нурбол

По согласованию с Администрацией Президента и с депутатами городского маслихата Нурсагатов Нурбол Тулегенович назначен акимом района "Байконур" Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Нурсагатов Нурбол c 2004 по 2005 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Комитета строительства Министерства индустрии и торговли РК;

С 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны;

С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя Управления строительства акимата города Астаны;

В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С 2014 по 2019 годы работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата города Алматы и Управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султан.

38-летний Нурбол Нурсагатов опытный специалист, прошедший путь в соответствии с принципом меритократии от ведущего специалиста до заместителя председателя Комитета/руководителя Управления.

Экс-аким столичного района "Байконыр" Аскар Есилов был уличен в получении нового "iPhone".

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