Когда нет выхода. Пожарные ВКО тушили горящий дом снегом

Жертв и пострадавших нет.

В поселке Бескарагай Восточно-Казахстанской области загорелся дом, находящийся в 35 км от пожарной части, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пожарные выехали к месту вызова, но из-за бездорожья машина не смогла добраться до горящего дома. Они решили идти пешком. Преодолев 2,5 км, они увидели полностью объятый огнем деревянный дом. Чтобы сохранить рядом стоящие хозпостройки пожарные придумали интересный план - стали закидывать объекты снегом.

Пожарная машина смогла доехать к месту возгорания только спустя 2 часа после расчистки дороги техникой. Пожар ликвидировали к 20:00 вечера. Жертв и пострадавших нет.

За 18 лет службы такой случай у меня в первый раз. Наверно запомнится на всю жизнь, как мы добирались пешком, через наметенные сугробы и тушили пожар снегом. Дом был полностью деревянным, обработан лаком, поэтому и сгорел как спичечный домик, — рассказывает командир отделения Игорь Кизь.

Специалисты рассматривают нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи как причину возникновения пожара.

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