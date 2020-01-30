В России ужесточат наказание за оскорбление

Срок исполнения поручения - до 1 июля.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Кремля.

Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации, - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения - до 1 июля 2020 года.

Накануне стало известно, что жительницу иркутского Тулуна оштрафовали на 80 тысяч рублей (около 480 тысяч тенге) за оскорбление пользователя в социальной сети. Жителя Севастополя обязали отработать 40 часов за оскорбления на национальной почве.

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